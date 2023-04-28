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NBA快艇新球場2024年落成 VIP包廂最貴一季200萬美元

聯合報／ 記者周彥妤／洛杉磯即時報導
洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長Scott Sonnenberg指出，快艇隊全新場館施工預計2024年正式落成，可容納1.8萬名觀眾，其中有5000個搖滾區座位。記者周彥妤／攝影
洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長Scott Sonnenberg指出，快艇隊全新場館施工預計2024年正式落成，可容納1.8萬名觀眾，其中有5000個搖滾區座位。記者周彥妤／攝影

插旗北美，星宇航空26日首航洛杉磯，並攜手合作美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊、美國職籃NBA洛杉磯快艇隊，6月起也將在航班上提供聯名機上備品。快艇隊興建中的新球場可容納1.8萬人，預計明年9月落成，屆時將是NBA最貴球場，其中規畫70間VIP包廂，最豪華包廂一季200萬美元，首排觀賽，「搖滾區」的視覺饗宴，盡收眼底。

洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長Scott Sonnenberg向媒體介紹指出，快艇隊全新場館施工預計2024年正式落成，可容納1.8萬名觀眾，其中有5000個搖滾區座位。此外，球場也規畫70間套房式包廂，最貴場邊第一排，一賽季要價200萬元美金，包廂可容納11名觀眾，最近距離觀賽，賽事盡收眼底。

星宇航空指出，6月起，「台北 - 洛杉磯」航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，台北出發航段提供快艇隊主題備品，洛杉磯出發航段提供道奇隊主題備品。

星宇航空表示，旅客可在報到時獲球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色，旅客可在機上享受洛杉磯球隊氛圍。

快艇隊全新場館也規畫70間套房式包廂，最貴場邊第一排，一賽季要價200萬元美金。記者周彥妤／攝影
快艇隊全新場館也規畫70間套房式包廂，最貴場邊第一排，一賽季要價200萬元美金。記者周彥妤／攝影

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