NBA／遭灰熊17分痛宰 里夫斯：回到主場充滿信心

湖人隊日前以99:116大敗給灰熊隊,也喪失了第一個淘汰對手、提前挺進次輪的機會。不過,他們明天將回到洛杉磯應戰,仍很有機會贏下系列賽,里夫斯(Austin Reaves)也表示,對球隊很有信心。

雖然手握聽牌優勢,但湖人在首輪第五場遭到莫蘭特(Ja Morant)與貝恩(Desmond Bane)迎頭痛擊,首節即陷入14分落後,再加上詹姆斯(Lebron James)本場比賽手感低迷,僅進帳15分,導致球隊整場比賽無力反擊,最後便以17分的大比分落敗。

雖然結果看似慘澹,里夫斯的自信卻絲毫未損,在賽後受訪時說道,「還是很有信心,他們是西區第二種子,是支強隊,我們從未抱著『這很簡單』的心態,而是知道這是場硬仗。但就像你說的,我們要回家了,也會盡全力贏下比賽。」

之後,里夫斯再度稱讚灰熊是支韌性十足的球隊,「明顯地,對手還不想回家,我們有多想贏這系列賽,他們就有多不想輸掉它。對方全都競爭性十足,所以的確在主場球迷面前,展示了毅力以及火花。就像我說的,他們打得非常好。」

雖然丟掉了首個晉級機會,但湖人只要再贏下一場比賽,仍能闖進睽違已久的第二輪賽事,明天的主場比賽,將會是他們最好的機會。

“They're the 2 seed in the west for a reason, they're really good. We didn't come in thinking it was gonna be a cakewalk… we're going back to our house, and we'll compete to win there." Austin Reaves on the #Lakers confidence closing out this series. pic.twitter.com/2xodbBJ0RG