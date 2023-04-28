NBA／遭灰熊17分痛宰 里夫斯：回到主場充滿信心
湖人隊日前以99：116大敗給灰熊隊，也喪失了第一個淘汰對手、提前挺進次輪的機會。不過，他們明天將回到洛杉磯應戰，仍很有機會贏下系列賽，里夫斯（Austin Reaves）也表示，對球隊很有信心。
雖然手握聽牌優勢，但湖人在首輪第五場遭到莫蘭特（Ja Morant）與貝恩（Desmond Bane）迎頭痛擊，首節即陷入14分落後，再加上詹姆斯（Lebron James）本場比賽手感低迷，僅進帳15分，導致球隊整場比賽無力反擊，最後便以17分的大比分落敗。
雖然結果看似慘澹，里夫斯的自信卻絲毫未損，在賽後受訪時說道，「還是很有信心，他們是西區第二種子，是支強隊，我們從未抱著『這很簡單』的心態，而是知道這是場硬仗。但就像你說的，我們要回家了，也會盡全力贏下比賽。」
之後，里夫斯再度稱讚灰熊是支韌性十足的球隊，「明顯地，對手還不想回家，我們有多想贏這系列賽，他們就有多不想輸掉它。對方全都競爭性十足，所以的確在主場球迷面前，展示了毅力以及火花。就像我說的，他們打得非常好。」
雖然丟掉了首個晉級機會，但湖人只要再贏下一場比賽，仍能闖進睽違已久的第二輪賽事，明天的主場比賽，將會是他們最好的機會。
“They're the 2 seed in the west for a reason, they're really good. We didn't come in thinking it was gonna be a cakewalk… we're going back to our house, and we'll compete to win there." Austin Reaves on the #Lakers confidence closing out this series. pic.twitter.com/2xodbBJ0RG— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 27, 2023
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