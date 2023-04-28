NBA／魯尼猛搶籃板化身「灣區魔獸」 紀錄比肩張伯倫

當勇士在首輪系列賽陷入苦戰時，魯尼（Kevon Looney）可說是化身「灣區魔獸」，拯救看似搖搖欲墜的衛冕之路！

除了第3戰狂搶20個籃板外加9次助攻，幫助球隊扳回一城；魯尼在第4戰繳出14籃板6助攻的成績，而到了關鍵第5戰，魯尼又搶下22個籃板，刷新生涯新高，同時也傳出7次助攻。連3場的強勢表現，也幫助勇士扭轉劣勢，3連勝搶下聽牌優勢。

根據統計，勇士隊史上僅有張伯倫（Wilt Chamberlain）和舍蒙德（Nate Thurmond）可以在同一個系列賽多次搶下至少20個籃板，魯尼也加入這兩位75大傳奇巨星行列。

此外，魯尼生涯已經有3次在季後賽得分不到5分、卻繳出至少20個籃板和5次助攻的表現，比肩張伯倫和羅素（Bill Russell）兩大上古神獸。

在幫助勇士取得聽牌資格後，魯尼也表示：「很開心看到球隊每個人都能健康回歸，大家都有出色發揮，也能見到每個人都能做出貢獻。這是我們球隊一直以來的準則。」

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