NBA／格林今夏可成自由球員 美媒：續留勇士機率高

昨日，格林（Draymond Green）找回久違的進攻火力，攻下21分幫助勇士隊拿下天王山之戰。此外，對他來說還有另一項好消息，也就是球隊有望在休賽季給他一份新合約。

格林目前這份四年合約雖然明年才會到期，但在本賽季結束後擁有球員選擇權，由於已年屆33歲，他或許希望早日跳出，以求生涯最後一張大約。到時，防守功力與球商仍在的格林，會是眾多爭冠球隊的目標之一。

雖然身上背負多張大約，但根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania），勇士仍有意願與格林並肩作戰，「勇士和格林的未來在休賽季後會持續走下去，他2760萬美元的球員選項提供了一些方式，根據消息，勇士想要把他帶回隊上。」

不過，查拉尼亞也說，雙方未來並非最迫切的問題，「格林本季場均8.5分、7.2籃板、6.9助攻，得分是2017-18賽季以來最高，不少爭冠球隊將他視為今年休賽季的潛在人選。但現在而言，他們把心力放在與國王隊的系列賽。」

勇士目前總比分以3：2領先國王，很有機會在明天回到主場後，淘汰對手、繼續衛冕之路。

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