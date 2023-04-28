NBA／挺安戴托昆波有感而發 巴克利：沒人會一直贏到底

身為東區龍頭卻在首輪慘遭熱火摧殘的公鹿，系列賽僅5戰就被淘汰，寫下難堪的「被老八傳奇」紀錄。賽後，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對於「失敗賽季」一說有所反駁，這番感言也得到名球評巴克利（Charles Barkley）的支持。

安戴托昆波在賽後記者會上激動地回應媒體提問：「喬丹（Michael Jordan）打了15年，贏下6座冠軍，其他9年難道都算失敗？所以問這個要做什麼，體育競賽有輸有贏，沒有人能一直贏下去。」

巴克利在節目之中也針對此事表達自己的看法。「我同意字母哥。他們剛剛被淘汰了，但你是沒辦法一直贏下去的。歐尼爾打了19年得到4座總冠軍，但我不認為他在另外15個賽季都是失敗的。你無法一直成為贏家，為了爭取奪冠的道路是很漫長的。」

安戴托昆波在首場比賽就面臨傷勢，缺席了第2戰和第3戰，如同上季少了米道頓（Khris Middleton），公鹿的攻守節奏和比賽準備步調也為之受到不小影響。巴克利認為倘若安戴托昆波能正常出賽，或許公鹿就不見得會在前段比賽陷入困境。

「安戴托昆波缺席了兩場比賽，如果他能健康上場的話，結局可能就不一樣了。我不會每次都去指責失敗者，在系列賽之初就遭遇傷病是很不幸的情況。我能理解他為何會對賽後的訪問如此氣憤。」巴克利說。

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