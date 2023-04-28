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NBA／稱當反派不有趣 格林諷布魯克斯：掌聲噓聲都要扛

聯合新聞網／ 綜合報導
格林在上場比賽展現出沉寂已久的得分能力。 路透社
格林在上場比賽展現出沉寂已久的得分能力。 路透社

本次NBA季後賽，由於格林（Draymond Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）等人的出現，使得「反派」頭銜再次成為話題，但前者日前於記者會上表示，當壞人並不好玩。

格林素來以強悍、具侵略性的防守著稱，再加上他直言不諱的個性，導致他成為聯盟最令人討厭的球員之一；而布魯克斯在這方面可說是後起之秀，同樣以狂妄的言詞、具爭議的動作吸引各方砲火，大有「接班」的態勢。

不過，格林本人並不享受這種感覺，在第五戰擊敗國王隊後，向媒體說：「我只是在做我自己，並沒有追求『反派』這個名號，做壞人不有趣，但我也不會逃避任何意見。所以，不論是來自球員還是粉絲，事情發生就發生了，你必須好壞概括承受。」

而格林的發言，似乎正是在暗諷布魯克斯缺席媒體採訪一事，他在後續又說：「我不能在接受球迷歡呼和喜愛的同時，又因為噓聲躲藏起來。」並再次強調：「你必須好壞概括承受。」

即便格林在第三戰遭到禁賽，勇士隊仍相當爭氣的贏下比賽，並在他回歸後再下兩城，將總比分逆轉為3：2，與9年來第7次第二輪季後賽僅有一場之遙。

勇士 國王 格林

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