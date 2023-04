NBA／稱當反派不有趣 格林諷布魯克斯：掌聲噓聲都要扛

本次NBA季後賽,由於格林(Draymond Green)、布魯克斯(Dillon Brooks)等人的出現,使得「反派」頭銜再次成為話題,但前者日前於記者會上表示,當壞人並不好玩。

格林素來以強悍、具侵略性的防守著稱,再加上他直言不諱的個性,導致他成為聯盟最令人討厭的球員之一;而布魯克斯在這方面可說是後起之秀,同樣以狂妄的言詞、具爭議的動作吸引各方砲火,大有「接班」的態勢。

不過,格林本人並不享受這種感覺,在第五戰擊敗國王隊後,向媒體說:「我只是在做我自己,並沒有追求『反派』這個名號,做壞人不有趣,但我也不會逃避任何意見。所以,不論是來自球員還是粉絲,事情發生就發生了,你必須好壞概括承受。」

而格林的發言,似乎正是在暗諷布魯克斯缺席媒體採訪一事,他在後續又說:「我不能在接受球迷歡呼和喜愛的同時,又因為噓聲躲藏起來。」並再次強調:「你必須好壞概括承受。」

即便格林在第三戰遭到禁賽,勇士隊仍相當爭氣的贏下比賽,並在他回歸後再下兩城,將總比分逆轉為3:2,與9年來第7次第二輪季後賽僅有一場之遙。

"I don't go chasing after some villain title. Being a villain is no fun ... I'm also never ducking any smoke." - Draymond 👀 pic.twitter.com/9CpGIg7foJ