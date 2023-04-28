NBA／快艇新主場2024年落成 VIP包廂最貴200萬美元

洛杉磯快艇隊從2021年起開始建造屬於自己的新球場，其中規劃70間VIP包廂，最貴的包廂一季為200萬美元，不僅可以在第一排欣賞比賽，還有機會看到球員準備比賽前的英姿。

星宇航空與美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊及洛杉磯快艇隊展開合作，成為道奇隊2023年及快艇隊本季及2023到2024球季的航空合作夥伴，希望能吸引當地熱愛體育活動的民眾關注，扎根洛杉磯市場。

洛杉磯快艇隊的新主場預計在2024年落成，而快艇隊主場體驗館也首度在台灣媒體面前曝光。

星宇航空與洛杉磯快艇隊展開合作，舒適的包廂看球賽超舒服。記者楊文琪/攝影 楊文琪

洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長索南伯格（Scott Sonnenberg）向媒體介紹，新球場的建設工期約3年，預計在明年可以正式啟用，新的球場可以容納1.8萬名觀眾，其中規劃70個包廂。

索南伯格說，包廂規劃分為不同等級，其中最貴的包廂一季要價200萬美元（約新台幣6150萬元），可以容納11名觀眾，且不僅在第一排欣賞精彩比賽，還有機會在走廊上遇到快艇隊球員。

除此之外，索南伯格指出，為了不讓觀眾錯失任何精彩的比賽瞬間，球場有環繞球場的最新型面板螢幕外，也將有創紀錄數量的廁所，購買東西也將透過臉部辨識系統，讓觀眾可以迅速回到場內後，最後再一起結帳。

與星宇航空合作的洛杉磯道奇隊，則是推出球場導覽活動，將有導覽員親自帶領球迷探訪球場的每一個角落，甚至還可以踏上道奇球場，一圓球迷的夢想。

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