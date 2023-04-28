快訊

籃球／歐洲聯賽成WWE擂台 前NBA球員打到肌腱斷裂

驚！好市多「科克蘭綜合莓」驗出A肝病毒 已賣出9427包

NBA／快艇新主場2024年落成 VIP包廂最貴200萬美元

中央社／ 洛杉磯27日電
洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長索南伯格介紹2024年將落成啟用的新主場。（中央社） 中央社
洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長索南伯格介紹2024年將落成啟用的新主場。（中央社） 中央社

洛杉磯快艇隊從2021年起開始建造屬於自己的新球場，其中規劃70間VIP包廂，最貴的包廂一季為200萬美元，不僅可以在第一排欣賞比賽，還有機會看到球員準備比賽前的英姿。

星宇航空與美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊及洛杉磯快艇隊展開合作，成為道奇隊2023年及快艇隊本季及2023到2024球季的航空合作夥伴，希望能吸引當地熱愛體育活動的民眾關注，扎根洛杉磯市場。

洛杉磯快艇隊的新主場預計在2024年落成，而快艇隊主場體驗館也首度在台灣媒體面前曝光。

星宇航空與洛杉磯快艇隊展開合作，舒適的包廂看球賽超舒服。記者楊文琪/攝影 楊文琪
星宇航空與洛杉磯快艇隊展開合作，舒適的包廂看球賽超舒服。記者楊文琪/攝影 楊文琪

洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長索南伯格（Scott Sonnenberg）向媒體介紹，新球場的建設工期約3年，預計在明年可以正式啟用，新的球場可以容納1.8萬名觀眾，其中規劃70個包廂。

索南伯格說，包廂規劃分為不同等級，其中最貴的包廂一季要價200萬美元（約新台幣6150萬元），可以容納11名觀眾，且不僅在第一排欣賞精彩比賽，還有機會在走廊上遇到快艇隊球員。

除此之外，索南伯格指出，為了不讓觀眾錯失任何精彩的比賽瞬間，球場有環繞球場的最新型面板螢幕外，也將有創紀錄數量的廁所，購買東西也將透過臉部辨識系統，讓觀眾可以迅速回到場內後，最後再一起結帳。

與星宇航空合作的洛杉磯道奇隊，則是推出球場導覽活動，將有導覽員親自帶領球迷探訪球場的每一個角落，甚至還可以踏上道奇球場，一圓球迷的夢想。

延伸閱讀

高球／LPGA洛杉磯錦標賽 台商王文祥扮幕後金主

NBA／喊話不會拆雙星 快艇總管：健康雷納德世界最強

星宇首航洛杉磯邀百萬航空網紅Sam開箱 行李箱造型盥洗包有亮點

星宇航空首航洛杉磯 MLB道奇球隊大使、NBA快艇啦啦隊 現場熱鬧同慶

相關新聞

NBA／塞爾蒂克雙星合砍62分 末節三分雨淹沒老鷹挺進第二輪

塞爾蒂克季後賽首輪系列賽面對老鷹取得3連勝後，卻連2戰關門失敗。今天他們作客老鷹主場，雙星泰托姆（JaysonTatum）、布朗（Jaylen Brown）合砍62分，比賽末段下起三分雨，最終以128

NBA／稱當反派不有趣 格林諷布魯克斯：掌聲噓聲都要扛

本次NBA季後賽，由於格林（Draymond Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）等人的出現，使得「反派」頭銜再次成為話題，但前者日前於記者會上表示，當壞人並不好玩。 格林素來以

NBA／快艇新主場2024年落成 VIP包廂最貴200萬美元

洛杉磯快艇隊從2021年起開始建造屬於自己的新球場，其中規劃70間VIP包廂，最貴的包廂一季為200萬美元，不僅可以在第...

NBA／格林今夏可成自由球員 美媒：續留勇士機率高

昨日，格林（Draymond Green）找回久違的進攻火力，攻下21分幫助勇士隊拿下天王山之戰。此外，對他來說還有另一項好消息，也就是球隊有望在休賽季給他一份新合約。 格林目前這份四年合約雖然

NBA／魯尼猛搶籃板化身「灣區魔獸」 紀錄比肩張伯倫

當勇士在首輪系列賽陷入苦戰時，魯尼（Kevon Looney）可說是化身「灣區魔獸」，拯救看似搖搖欲墜的衛冕之路！ 除了第3戰狂搶20個籃板外加9次助攻，幫助球隊扳回一城；魯尼在第4戰繳出14籃

NBA／挺安戴托昆波有感而發 巴克利：沒人會一直贏到底

身為東區龍頭卻在首輪慘遭熱火摧殘的公鹿，系列賽僅5戰就被淘汰，寫下難堪的「被老八傳奇」紀錄。賽後，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對於「失敗賽季」一說有所反駁，這番感言也得到名

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦