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NBA／公鹿內部恐陷動盪 美媒：字母哥不會延長合約

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波在賽季最後一場比賽表現不佳。 路透社
安戴托昆波在賽季最後一場比賽表現不佳。 路透社

這個九月，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）將能和公鹿隊簽下兩年延長合約，但經歷了惡夢般的首輪後，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）認為，「字母哥」不會和球團達成這個協議。

本賽季，安戴托昆波和球隊持續在例行賽繳出高檔表現，字母哥繳出生涯最高的場均31.1分、公鹿取得全聯盟最佳的58勝24負。不過，一進入季後賽，情況卻風雲變色，公鹿被巴特勒（Jimmy Butler）一人帶領的熱火隊以4：1上演「老八傳奇」，安戴托昆波則因糟糕的罰球表現遭到嚴厲批評。

首輪出局後，公鹿面臨諸多考驗，陣容是否重組、教練是否更換等問題全部浮出檯面。也因為這些動盪，讓溫德霍斯特在節目上表示，安戴托昆波不會提前延長合約，「他的合約還剩兩年(2025~26賽季附球員選項)，但考量最近發生的事情、更換新的老闆等因素，讓延長合約變得相當困難。」

不僅如此，溫德霍斯特也指出，公鹿未來的競爭力將每況愈下，這將影響安戴托昆波的續留意願，「球隊即將開始繳累加的奢侈稅，他們所有的花費都會變貴，再加上新的規則會限制球隊補強，公鹿的奪冠之路將走到盡頭。」

事實上，安戴托昆波在2020年球隊遭到熱火淘汰後，便曾傳出會離開密爾瓦基，但最後仍選擇留隊，而這次球隊又再度被邁阿密大軍掃地出門，他的未來走向也將成為眾人焦點。

公鹿 安戴托昆波

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