NBA／公鹿內部恐陷動盪 美媒：字母哥不會延長合約

這個九月,安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)將能和公鹿隊簽下兩年延長合約,但經歷了惡夢般的首輪後,《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)認為,「字母哥」不會和球團達成這個協議。

本賽季,安戴托昆波和球隊持續在例行賽繳出高檔表現,字母哥繳出生涯最高的場均31.1分、公鹿取得全聯盟最佳的58勝24負。不過,一進入季後賽,情況卻風雲變色,公鹿被巴特勒(Jimmy Butler)一人帶領的熱火隊以4:1上演「老八傳奇」,安戴托昆波則因糟糕的罰球表現遭到嚴厲批評。

首輪出局後,公鹿面臨諸多考驗,陣容是否重組、教練是否更換等問題全部浮出檯面。也因為這些動盪,讓溫德霍斯特在節目上表示,安戴托昆波不會提前延長合約,「他的合約還剩兩年(2025~26賽季附球員選項),但考量最近發生的事情、更換新的老闆等因素,讓延長合約變得相當困難。」

不僅如此,溫德霍斯特也指出,公鹿未來的競爭力將每況愈下,這將影響安戴托昆波的續留意願,「球隊即將開始繳累加的奢侈稅,他們所有的花費都會變貴,再加上新的規則會限制球隊補強,公鹿的奪冠之路將走到盡頭。」

事實上,安戴托昆波在2020年球隊遭到熱火淘汰後,便曾傳出會離開密爾瓦基,但最後仍選擇留隊,而這次球隊又再度被邁阿密大軍掃地出門,他的未來走向也將成為眾人焦點。

“I think it is unlikely that Giannis extends his contract this summer.”



- Brian Windhorst



pic.twitter.com/KRmpzScR4u