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NBA／綠衫軍對戰安比德勝率高 泰托姆：最艱難的對決
塞爾蒂克隊今天與老鷹隊的系列賽第6戰取勝後，以4：2淘汰對手挺進到第二輪，並將遭遇76人隊，儘管76人一哥安比德（Joel Embiid）在今天傳出還無法確定是否能夠趕上系列賽首戰，不過塞爾蒂克球員與教練都不敢掉以輕心，直呼接下來將會遭遇艱苦的激戰。
塞爾蒂克與76人本賽季排名東區第2、3名，兩隊在例行賽4度交手由「綠衫軍」取得3勝1敗優勢，不過76人在季後賽首輪遭遇籃網隊，最終以4：0橫掃對手，但也遭遇了主力中鋒安比德的傷勢問題，導致他在系列賽最後一戰缺陣。
而今天76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也表示，目前確實還沒有收到安比德歸隊的相關訊息，能否趕上與塞爾蒂克的系列賽首戰仍是未知數，不過根據統計數據，塞爾蒂克過去對陣安比德在陣的76人時，勝率高達6成45，是聯盟所有球隊最高，至於中鋒霍福特（Al Horford）更是聯盟對陣安比德勝率最高的球員。
不過塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在今天確定第二輪對手為76人後，也不諱言的表示這將會是一個對抗激烈的系列賽，「我認為這將會打得十分艱苦，但我希望我們的球員能夠堅持奮戰到最後一刻。」
而泰托姆（Jayson Tatum）也說：「這會是一次最艱難的對決，但我非常期待，因為季後賽就是最好的球隊與球員間的對抗，就像是首輪大家都認為我們應該橫掃老鷹，但最後我們打了艱困的6場比賽，接下來對我們來說只會更艱難，因為費城已經休息一段時間。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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