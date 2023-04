NBA／老鷹主場險被「天后」借走 泰托姆一席話「殺人誅心」

老鷹隊主場州立農業球館(State Farm Arena)日前被發現在首輪第六場的時間,已安排了「流行樂壇天后」珍娜傑克森(Janet Jackson)的表演,也讓塞爾蒂克隊巨星泰托姆(Jayson Tatum)今日在此獲勝後,忍不住向她道歉。

或許是連自家人都不看好能撐過第五戰,根據《Bleacher Report》,在州立農業球館的活動安排中,珍娜傑克森的演唱會已明確被標為美國時間27日晚上7:45,老鷹對塞爾蒂克賽事卻是同日的TBD(待決定)。由於時間必然衝突,因此能看出在租借場館時,主辦方是以「這天不會有比賽」為前提。

沒想到,老鷹第五戰在被看衰的情況下,靠著楊恩(Trae Young)成功將比賽帶回亞特蘭大,也迫使珍娜傑克森必須推遲表演日程。對此,今天親手將老鷹淘汰的泰托姆,於賽後採訪幽默地回應,「我想對珍娜傑克森道歉,應該要在波士頓就拿下系列賽的,害他得要延後演出,但我們今天把事情搞定了!」

在老鷹遭到塞爾蒂克以4:2淘汰後,州立農業球館也將和球隊一同迎來一段不短的假期,傑克森也能如願以償站上舞台,不必再擔心受到賽程影響。

State Farm Arena double-booked the Hawks playoff game and a Janet Jackson concert for the same night 😅



(via Ticketmaster) pic.twitter.com/dSuFAxYMrs