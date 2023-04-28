NBA／老鷹主場險被「天后」借走 泰托姆一席話「殺人誅心」
老鷹隊主場州立農業球館（State Farm Arena）日前被發現在首輪第六場的時間，已安排了「流行樂壇天后」珍娜傑克森（Janet Jackson）的表演，也讓塞爾蒂克隊巨星泰托姆（Jayson Tatum）今日在此獲勝後，忍不住向她道歉。
或許是連自家人都不看好能撐過第五戰，根據《Bleacher Report》，在州立農業球館的活動安排中，珍娜傑克森的演唱會已明確被標為美國時間27日晚上7：45，老鷹對塞爾蒂克賽事卻是同日的TBD（待決定)。由於時間必然衝突，因此能看出在租借場館時，主辦方是以「這天不會有比賽」為前提。
沒想到，老鷹第五戰在被看衰的情況下，靠著楊恩（Trae Young）成功將比賽帶回亞特蘭大，也迫使珍娜傑克森必須推遲表演日程。對此，今天親手將老鷹淘汰的泰托姆，於賽後採訪幽默地回應，「我想對珍娜傑克森道歉，應該要在波士頓就拿下系列賽的，害他得要延後演出，但我們今天把事情搞定了！」
在老鷹遭到塞爾蒂克以4：2淘汰後，州立農業球館也將和球隊一同迎來一段不短的假期，傑克森也能如願以償站上舞台，不必再擔心受到賽程影響。
State Farm Arena double-booked the Hawks playoff game and a Janet Jackson concert for the same night 😅— Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2023
(via Ticketmaster) pic.twitter.com/dSuFAxYMrs
Sorry Ms. Jackson 😅 pic.twitter.com/PIrDMjCi6e— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 28, 2023
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言