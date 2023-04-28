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NBA／老鷹迷噴垃圾話反向激勵 霍福特：這對他們不是好事

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
綠衫軍第四節外線猛轟，逆轉拿下勝利。 歐新社
綠衫軍第四節外線猛轟，逆轉拿下勝利。 歐新社

塞爾蒂克隊與老鷹隊系列賽第6戰，雙方整場比賽一路拉鋸，前三節打完還落後的塞爾蒂克靠著末節打出30：20的攻勢逆轉戰局，其中在第四節拿下5分、7籃板，其中包括投進一記

超前比數三分球的塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford）賽後就表示，多虧了老鷹球迷在第四節不斷對他進行垃圾話攻擊，反倒激勵了他的表現。

系列賽前5戰打完被追到3：2的塞爾蒂克，今天作客老鷹主場背水一戰，前三節老鷹在楊恩（Trae Young）、杭特（De'Andre Hunter）輪番開砲下還保有2分領先。

不過末節面對龐大客場壓力的「綠衫軍」也逐漸突破僵局，在比賽倒數6分半鐘球隊一度3分落後下，布朗（Jaylen Brown）、霍福特、泰托姆（Jayson Tatum）連續砍進3顆三分球，帶動一波11：0的攻勢逆轉戰局，隨後則是由史馬特（Marcus Smart）接掌火力拿下球隊在比賽的最後7分，助塞爾蒂克最終以128：120在客場拿下季後賽第二輪門票。

談到球隊在比賽最後6分鐘發起的反撲，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「我們的球員在比賽最後階段十分的專注，在進攻端的執行力與上一戰截然不同，他們成功的終結了這場比賽，感覺得到大家非常想要贏球。」

至於中鋒霍福特也表示，整場比賽老鷹球迷不斷對塞爾蒂克球員進行垃圾話攻擊，反倒刺激了他們的表現，「有些球迷在比賽期間不斷對我噴垃圾話，但我必須說，這對他們來說不見得是一件好事。」

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