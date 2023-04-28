NBA／盛讚「衛少」融入球隊 快艇總管：要把他簽回來
雖然遺憾地在首輪遭到淘汰，快艇隊本季仍有意外收穫，如於季後賽復活的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），就讓總管法蘭克（Lawrence Frank）直言，要在暑假把他帶回球隊。
在湖人隊經歷將近兩個不如意的賽季後，衛斯特布魯克生涯來到低點，並在被交易至爵士隊後遭買斷，轉而加入洛杉磯另一支球隊。來到快艇後，衛斯特布魯克原先只被期待能輔佐喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard），卻在季後賽兩人受傷後，一肩扛起主將責任，打出場均23.6分、7.4助攻、7.6籃板的回春數據。
由於衛斯特布魯克將在夏天成為自由球員，使外界猜測他是否會和快艇再續前緣。對此，法蘭克於受訪時了當地說：「我們想把他帶回來。」並大讚他的表現，「我相當肯定他的發揮，而我認為這是相信隊友產生的例子。泰隆魯（Tyronn Lue）、喬治、雷納德給予衛斯特布魯克強烈支持。」
此外，法蘭克也對衛斯特布魯克與隊伍的適性抱持高度評價，「他基本上就是說：『嘿，你需要我做什麼？我能怎麼幫你?』而他必須非常適應，因為最後他承擔的角色，跟我們一開始跟他形容的完全不一樣。」
由於薪資空間早已爆滿，快艇難以在休賽季提供大約給衛斯特布魯克，但後者曾在採訪中表示，自己非常喜歡球隊以及粉絲，這使得他下季仍披快艇球衣的機率提升不少。
Russell Westbrook finished the series vs. the Suns averaging 23.6 PPG, 7.6 RPG and 7.4 APG.— SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2023
He led the Clippers in points, assists, steals and blocks 👏 pic.twitter.com/AHJit7seRm
“We want to being Russell back. It's a great example of when you have a trust in your partnership. T-Lue, PG, Kawhi advocated strongly for Russ. He brings a great energy and spirit to the team, around the building.”— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 27, 2023
Lawrence Frank on Russell Westbrook.
(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/LMau2mAOMK
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