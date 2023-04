NBA／盛讚「衛少」融入球隊 快艇總管：要把他簽回來

雖然遺憾地在首輪遭到淘汰,快艇隊本季仍有意外收穫,如於季後賽復活的衛斯特布魯克(Russell Westbrook),就讓總管法蘭克(Lawrence Frank)直言,要在暑假把他帶回球隊。

在湖人隊經歷將近兩個不如意的賽季後,衛斯特布魯克生涯來到低點,並在被交易至爵士隊後遭買斷,轉而加入洛杉磯另一支球隊。來到快艇後,衛斯特布魯克原先只被期待能輔佐喬治(Paul George)、雷納德(Kawhi Leonard),卻在季後賽兩人受傷後,一肩扛起主將責任,打出場均23.6分、7.4助攻、7.6籃板的回春數據。

由於衛斯特布魯克將在夏天成為自由球員,使外界猜測他是否會和快艇再續前緣。對此,法蘭克於受訪時了當地說:「我們想把他帶回來。」並大讚他的表現,「我相當肯定他的發揮,而我認為這是相信隊友產生的例子。泰隆魯(Tyronn Lue)、喬治、雷納德給予衛斯特布魯克強烈支持。」

此外,法蘭克也對衛斯特布魯克與隊伍的適性抱持高度評價,「他基本上就是說:『嘿,你需要我做什麼?我能怎麼幫你?』而他必須非常適應,因為最後他承擔的角色,跟我們一開始跟他形容的完全不一樣。」

由於薪資空間早已爆滿,快艇難以在休賽季提供大約給衛斯特布魯克,但後者曾在採訪中表示,自己非常喜歡球隊以及粉絲,這使得他下季仍披快艇球衣的機率提升不少。

Russell Westbrook finished the series vs. the Suns averaging 23.6 PPG, 7.6 RPG and 7.4 APG. He led the Clippers in points, assists, steals and blocks 👏 pic.twitter.com/AHJit7seRm

“We want to being Russell back. It's a great example of when you have a trust in your partnership. T-Lue, PG, Kawhi advocated strongly for Russ. He brings a great energy and spirit to the team, around the building.”



Lawrence Frank on Russell Westbrook.



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/LMau2mAOMK