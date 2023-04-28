NBA／公鹿教頭布丹霍澤恐下台 美媒：內部有質疑聲浪

例行賽戰績第一的公鹿隊昨天正式被淘汰，許多球迷認為公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）為頭號戰犯，原因是他關鍵時刻總是不喊暫停。另外據消息指出，公鹿內部有人對他感到不滿，他的帥位恐怕保不住。

巴特勒（Jimmy Butler）昨天在第四節最後關頭完成空中接力，追平比分，時間還剩0.5秒。當時公鹿仍有1次暫停，但布丹霍澤並未使用，直接進入延長賽。

延長賽最後關頭公鹿落後2分，但握有最後一擊機會。球隊跑不出戰術，布丹霍澤依舊沒喊暫停，眼睜睜看著綠葉球員艾倫（Grayson Allen）身上，他運球至時間到點，來不及出手，公鹿最終遭到淘汰。

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THE HEAT PULL OFF THE UPSET AND DEFEATS THE BUCKS 4-1 TO ADVANCE TO THE SECOND ROUND!!!!!!!!@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/7nahqq5Msg — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) 2023年4月27日

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，布丹霍澤和公鹿還有2年合約沒走完，但球隊內部出現異音，質疑他防守巴特勒的策略，及前鋒克勞德（Jae Crowder）被冰在板凳席等問題。

「布丹霍澤公鹿教練的地位非常不穩，球員們對被淘汰的結果感到震驚，且有些尷尬」查拉尼亞說。

巴特勒首輪季後賽場均37.6分，高居聯盟第一。克勞德是公鹿季中花費5張二輪選秀權，得到的防守型前鋒，結果他最後2戰幾乎完全被棄用。

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