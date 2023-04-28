NBA／愛德華無辜被指控攻擊罪？律師：事情毫無根據
灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）前天賽後直衝休息室、途中亂摔椅子，遭球場工作人員指控三級攻擊罪，今天愛德華的委任律師發聲明反駁，認為事情毫無根據。
事發後，愛德華遭當地警方傳喚，被控訴三級攻擊罪，預計在當地時間9月1日開庭。根據當地法律規定，三級攻擊罪最高可判處18個月監禁或1000美元的罰款。
Another angle of Anthony Edwards’ postgame incident pic.twitter.com/9ZENsEMzzx— NBACentral (@TheNBACentral) 2023年4月26日
委任律師發聲明試圖還原事件真相，「比賽結束後，愛德華離開球場途中被椅子擋住，他移動三步後就放下椅子。如同影片呈現，愛德華並沒有摔椅子，也不打算傷害任何人。針對這些毫無根據的指控，他打算辯護。」
愛德華今天未出席灰狼隊賽季總結記者會，灰狼總裁康納利（Tim Connelly）和總教練芬奇（Chris Finch）都拒絕對此事發表看法。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言