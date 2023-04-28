快訊

竹北天坑／特斯拉誰賠？三方推 律師：要選對有利求償

黃俄孝子也沒那麼好？中國拒絕軍援瓦格納集團

「又是可教化」媽媽妹妹都喊判死...留美女碩士活活打死父親卻逃死

NBA／愛德華無辜被指控攻擊罪？律師：事情毫無根據

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華。 法新社
愛德華。 法新社

灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）前天賽後直衝休息室、途中亂摔椅子，遭球場工作人員指控三級攻擊罪，今天愛德華的委任律師發聲明反駁，認為事情毫無根據。

事發後，愛德華遭當地警方傳喚，被控訴三級攻擊罪，預計在當地時間9月1日開庭。根據當地法律規定，三級攻擊罪最高可判處18個月監禁或1000美元的罰款。

委任律師發聲明試圖還原事件真相，「比賽結束後，愛德華離開球場途中被椅子擋住，他移動三步後就放下椅子。如同影片呈現，愛德華並沒有摔椅子，也不打算傷害任何人。針對這些毫無根據的指控，他打算辯護。」

愛德華今天未出席灰狼隊賽季總結記者會，灰狼總裁康納利（Tim Connelly）和總教練芬奇（Chris Finch）都拒絕對此事發表看法。

相關新聞

NBA／塞爾蒂克雙星合砍62分 末節三分雨淹沒老鷹挺進第二輪

塞爾蒂克季後賽首輪系列賽面對老鷹取得3連勝後，卻連2戰關門失敗。今天他們作客老鷹主場，雙星泰托姆（JaysonTatum）、布朗（Jaylen Brown）合砍62分，比賽末段下起三分雨，最終以128

2023東區季後賽賽程與比分表 塞爾蒂克雙星聯手勝老鷹晉級第二輪

東區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網、老鷹、熱火。

NBA／盛讚「衛少」融入球隊 快艇總管：要把他簽回來

雖然遺憾地在首輪遭到淘汰，快艇隊本季仍有意外收穫，如於季後賽復活的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），就讓總管法蘭克（Lawrence Frank）直言，要在暑假把他帶回球隊。

NBA／公鹿教頭布丹霍澤恐下台 美媒：內部有質疑聲浪

例行賽戰績第一的公鹿隊昨天正式被淘汰，許多球迷認為公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）為頭號戰犯，原因是他關鍵時刻總是不喊暫停。另外據消息指出，公鹿內部有人對他感到不滿，他的帥位恐怕

NBA／自信尼克能擋下熱火 名嘴：巴特勒會在紐約倒下

熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler）日前帶領球隊上演「老八傳奇」，擊敗第一種子公鹿隊晉級第二輪，並將對上尼克隊。作為「大蘋果」的頭號粉絲，名嘴史密斯（Stephen Smith）在節目上表示，

NBA／老鷹迷噴垃圾話反向激勵 霍福特：這對他們不是好事

塞爾蒂克隊與老鷹隊系列賽第6戰，雙方整場比賽一路拉鋸，前三節打完還落後的塞爾蒂克靠著末節打出30：20的攻勢逆轉戰局，其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦