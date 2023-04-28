NBA／塞爾蒂克雙星合砍62分 末節三分雨淹沒老鷹挺進第二輪

塞爾蒂克季後賽首輪系列賽面對老鷹取得3連勝後，卻連2戰關門失敗。今天他們作客老鷹主場，雙星泰托姆（JaysonTatum）、布朗（Jaylen Brown）合砍62分，比賽末段下起三分雨，最終以128：120擊敗老鷹，4勝2敗淘汰老鷹，順利挺進第二輪，將強碰76人隊。

雙方今天再度戰到第四節尾聲，塞爾蒂克突然外線大爆發，布朗（Jaylen Brown）、霍福德（Al Horford）及泰托姆（Jayson Tatum）接連飆進三分球，泰托姆還上演補灌，打出11：0攻勢，一口氣將比分改寫為121：113。

JAYSON TATUM 😤 pic.twitter.com/CjAOSa0ReM — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2023年4月28日

老鷹5分多鐘未得分後，墨瑞（Dejounte Murray）終於飆進三分球止血，不過史馬特立刻回敬三分球。老鷹追分之際又發生失誤，塞爾蒂克穩扎穩打收下勝利，雙方主將也相擁致意。

泰托姆此役攻下30分14籃板7助攻，布朗補上32分5籃板，史馬特20分，最佳第六人波格登（Malcolm Brogdon）也挹注17分。

前一場演出致勝三分球的楊恩（Trae Young），雖然拿下30分10助攻，但第四節僅靠罰球拿到2分，最後時刻幾乎成了隱形人，也是老鷹難以咬住比分的關鍵因素之一；墨瑞獲得14分11助攻7籃板，杭特（De'Andre Hunter）20分6籃板，柯林斯（John Collins）16分。

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