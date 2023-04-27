NBA／關鍵時機為何不叫暫停？公鹿隊教頭賽後承認自己錯了

例行賽戰績第一的公鹿隊在季後賽首輪就以1：4意外敗給熱火隊，成為第六支被「老八傳奇」下剋上的頭號種子。總教練布丹霍澤(Mike Budenholzer)成為了千夫所指的頭號戰犯——數度錯過最佳暫停時機、連連調度失誤，導致連兩場在領先10分以上的情況下被熱火隊逆轉。布丹霍澤在賽後受訪時被問到為何不喊暫停，他也坦承是自己失職。

這場比賽公鹿大半時間都處在領先優勢，在第四節的最末段依舊保有兩分領先。沒想到熱火隊在暫停過後一記精彩的空中配合，讓這個系列賽打瘋的巴特勒(Jimmy Butler)以高難度的方式拋進追平分。然而在追平過後，公鹿隊仍有0.5秒的時間及一次暫停，但布丹霍澤卻選擇不使用，讓比賽進入到延長賽。

THE MIAMI HEAT HAVE DONE IT!!!!



THE HEAT PULL OFF THE UPSET AND DEFEATS THE BUCKS 4-1 TO ADVANCE TO THE SECOND ROUND!!!!!!!!@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/7nahqq5Msg — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) 2023年4月27日

來到延長賽，布丹霍澤更是一個暫停也沒有用，尤其是最後一波攻擊，在球隊跑不出戰術的情況下仍不為所動，最終眼睜睜看著艾倫(Grayson Allen)運球至時間到點，球隊連最後一擊都沒有機會出手就結束了賽季。

「我應該要叫暫停的」，賽後受訪時，針對正規賽最後一波沒有喊暫停，布丹霍澤果斷且懊悔地給出回覆。「巴特勒打了整整五場高水準的球賽，我們不管派誰都守不住他」。當被問到延長賽是否有考慮叫暫停，他則給出了解釋，「不，安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)進攻，然後傳給米道頓(Khris Middleton)進攻，這是我們擅長的打法，但在今晚卻沒能轉換成分數。」

Budenholzer's answer to not using timeouts at the end of regulation and overtime pic.twitter.com/KvuTFPYcKV — CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) 2023年4月27日

事實上，布丹霍澤已連續兩場因沒叫暫停而飽受球迷罵名。系列賽G4同樣在巴特勒接連得分之際不喊暫停，讓熱火打出30：13的巨大攻勢，葬送了最多15分領先。布丹霍澤原與公鹿隊續約至2025年，但在連兩年季後賽止步後，他的烏紗帽恐將不保。

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