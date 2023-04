NBA／布魯克斯垃圾話噴詹皇還月下偷桃？皮爾斯：歡迎來找我

灰熊和湖人季後賽打得激烈且話題不斷,灰熊防守悍將布魯克斯(Dillon Brooks)頻頻對詹姆斯(LeBron James)狂噴垃圾話。詹姆斯昔日宿敵「真理」皮爾斯(Paul Pierce)也不甘寂寞,期盼加入戰局。

布魯克斯日前稱詹皇已經老了,除非詹皇能在他頭上得40分,不然不會尊重他。布魯克斯不僅嘴上說說,還在第三戰爭奪球權時,偷襲詹姆斯下體,遭驅逐出場。

皮爾斯球員生涯顛峰時期效力塞爾蒂克,與當年還在騎士的詹皇有多次交手紀錄。皮爾斯過去時常發表「詹黑」言論,他最近更看熱鬧表示,「如果有人需要對付詹皇的建議,歡迎聯絡我,我是他最大的競爭對手。」

回顧兩人季後賽交手歷史,皮爾斯面對騎士時期的詹皇8勝5敗佔上風;面對熱火時期的詹皇則是5勝12敗。兩人生涯最經典的對決是2008年東區第二輪第7戰,效力騎士的詹皇攻下45分;塞爾蒂克的皮爾斯攻下41分,塞爾蒂克贏下該場勝利,最終擊敗西區的湖人,獲得該年總冠軍。

