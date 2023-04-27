NBA／布魯克斯垃圾話噴詹皇還月下偷桃？皮爾斯：歡迎來找我

灰熊和湖人季後賽打得激烈且話題不斷，灰熊防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）頻頻對詹姆斯（LeBron James）狂噴垃圾話。詹姆斯昔日宿敵「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也不甘寂寞，期盼加入戰局。

布魯克斯日前稱詹皇已經老了，除非詹皇能在他頭上得40分，不然不會尊重他。布魯克斯不僅嘴上說說，還在第三戰爭奪球權時，偷襲詹姆斯下體，遭驅逐出場。

皮爾斯球員生涯顛峰時期效力塞爾蒂克，與當年還在騎士的詹皇有多次交手紀錄。皮爾斯過去時常發表「詹黑」言論，他最近更看熱鬧表示，「如果有人需要對付詹皇的建議，歡迎聯絡我，我是他最大的競爭對手。」

回顧兩人季後賽交手歷史，皮爾斯面對騎士時期的詹皇8勝5敗佔上風；面對熱火時期的詹皇則是5勝12敗。兩人生涯最經典的對決是2008年東區第二輪第7戰，效力騎士的詹皇攻下45分；塞爾蒂克的皮爾斯攻下41分，塞爾蒂克贏下該場勝利，最終擊敗西區的湖人，獲得該年總冠軍。

LeBron James and Dillon Brooks having some words pregame 👀 pic.twitter.com/GtbN7K1s8c — Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) April 23, 2023

LeBron James went down after taking a shot from Dillon Brooks 😳 pic.twitter.com/N2d2jhXsZ8 — Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) April 23, 2023

udn討論區