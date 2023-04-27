NBA／戴維斯臀部傷勢無大礙 自信第6戰能打好打滿

湖人今天以99：116不敵灰熊，不過好消息是，上一戰傷到臀部的戴維斯（Anthony Davis）狀況似乎已無大礙。

戴維斯賽前受訪時直言臀部無大礙，「我今晚感覺很好，已做好完整的治療，無論如何我都會上場。移動的時候沒之前那樣痛苦，所以我會確保自己能上場，盡全力幫助球隊。」

本場比賽戴維斯23投14中，拿到31分以及平個人季後賽新高的19籃板。今天湖人在沒有戴維斯的情況下，換上小球陣容，被對手一波暴打。湖人主帥漢姆（Darvin Ham）受訪時表示，下一場比賽會增加戴維斯的上場時間。

戴維斯目前系列賽場均出戰37.9分鐘，談到即將增加上場時間，他充滿自信地表示，「這就是我一整季在準備的時刻，為了獲得勝利，就算教練要我打42、45、48分鐘，我也會準備好這麼做。」

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