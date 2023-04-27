NBA／公鹿剛被淘汰 拓荒者里拉德轉發貼文招募字母哥
公鹿隊被熱火隊以「老八傳奇」之姿爆冷淘汰，絕對是季後賽至今最令人震驚的消息，而就在公鹿與熱火打完第五戰後沒多久，拓荒者球星里拉德(Damian Lillard)就在推特上轉發了「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)穿上拓荒者球衣的改圖，也被球迷們討論是否是在非法招募，但現貼文已被刪除。
例行賽奪下聯盟最佳戰績的公鹿隊作夢都沒想到，今年的季後賽之旅在五場過後就宣告結束，不只總教練布丹霍澤(Mike Budenholzer)面臨換帥聲浪，一哥安戴托昆波在最後一戰23罰僅10中的落漆表現，也成為了球迷千夫所指的對象。
在失望的賽季過後，公鹿隊勢必會迎來一個艱難的夏天，不論是教練團或是球員都會有所更動。而拓荒者一哥里拉德在這個時間點也轉發了一則貼文，內文是自己與身穿拓荒者球衣的安戴托昆波照片。這則貼文也引來了球迷們的留言，「除非里拉德去公鹿不然這不會發生(哭笑)」、「想看這兩個人聯手然後在第一輪跌個大跤。」
Damian Lillard’s latest retweet 👀— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年4月27日
How many games would Dame and Giannis win together? 🤔 pic.twitter.com/V15mLJ1YpD
事實上，這篇貼文也的確是幻想成分居多，畢竟拓荒者沒有足夠的年輕潛力籌碼當誘因，公鹿也沒有賣掉安戴托昆波的必要。倒是里拉德可能會因這篇貼文有非法招募的嫌疑，因此他也迅速將貼文刪除。
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