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NBA／不演了？ 愛德華IG按讚球迷留言「灰狼做的白痴交易！」

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼一哥愛德華(左)今天被球迷抓包在IG上按讚批評戈貝爾(右)的留言。 法新社
灰狼一哥愛德華(左)今天被球迷抓包在IG上按讚批評戈貝爾(右)的留言。 法新社

2023年對灰狼隊來說肯定是個失望的賽季。去年睽違四年以第七種子之姿闖入季後賽，團隊戰力更加成熟的灰狼本季原被預期是季後賽的安全名單，沒想到交易來戈貝爾(Rudy Gobert)後戰績不進反退，進入到季後賽迅速被金塊以4：1淘汰。除了場上不如預期，整季休息室風風雨雨也早已是公開的秘密，今天又傳出球隊一哥愛德華(Anthony Edwards)在IG上點讚一則批評戈貝爾交易案的留言，也引起球迷討論。

2022年夏天，期待能更進一步的灰狼在季後以五名球員、四張首輪籤為代價，大手筆交易來三屆年度最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)，沒想到不僅和當家長人唐斯(Karl-Anthony Towns)無法達成一加一大於二的雙塔效果，更對休息室氛圍帶來影響。開季的主控羅素(D'Angelo Russell)曾傳出與戈貝爾不合、不想傳球給他，季中也被交易至湖人；例行賽最後關鍵的排名戰，戈貝爾甚至因對隊友安德森(Kyle Anderson)揮拳被球團直接送回家，休息室充滿緊張氛圍的消息也甚囂塵上。

在昨(26)被金塊隊淘汰後，灰狼隊的賽季也在球迷的失望中宣告結束。在愛德華的IG粉專貼文下有名球迷寫道：「永遠不會原諒明尼蘇達球團做的白癡交易！」，卻被眼尖的網友發現這則留言竟引來愛德華本人按讚，也紛紛猜測愛德華是否也與戈貝爾有摩擦。

有人說：「愛德華討厭戈貝爾」、「愛德華不演了！」，但也有灰狼隊的粉絲對愛德華的行為表示失望，因為此舉間接證實了休息室的問題。無論事情的真相為何，灰狼隊與戈貝爾的未來命運要到夏天才會逐漸明朗。

Anthony Edwards Rudy Gobert

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