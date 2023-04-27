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NBA／巴特勒上演「攻其不備」籃球版 率熱火再現老八傳奇

中央社／ 台北27日電
巴特勒(左)。 美聯社
巴特勒(左)。 美聯社

美國職業籃球聯盟（NBA）邁阿密熱火隊「士官長」巴特勒幼時被父母拋棄，18歲遇見「白人媽媽」後才安頓下來，更在NBA上演「老8傳奇」，人生如電影「攻其不備」籃球版。

「攻其不備」（The Blind Side）改編自真人真事，描述無家可歸的少年被意志堅定的母親收養，最終在美式足球場上獲一席之地，人生也出現希望曙光。

在巴特勒（Jimmy Butler）攻下42分、8籃板帶領下，第8種子熱火（Miami Heat）於NBA季後賽首輪淘汰頭號種子密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks），上演「老8傳奇」。

巴特勒1989年出生後沒多久，親生父親就拋家棄子，從小就沒看過爸爸長怎樣的巴特勒13歲時，因長相太像爸爸，被媽媽一怒之下趕出家門，從此過著漂泊人生。

不過，巴特勒和其他黑人球員不同，未自暴自棄走上歧途，反而靠打籃球結交不少朋友，且輪流在朋友、同學家寄宿，18歲時藉打球結識好友勒斯里（Jordan Leslie），勒斯里看他無家可歸，就帶巴特勒回家住，沒想到這一住就改變巴特勒人生。

勒斯里家庭不富裕，原本家中就有7名小孩，但勒斯里的母親藍柏特（Michelle Lambert）決定收留巴特勒，但也跟自己的小孩說好，巴特勒每次只能住1到2晚，沒想到7個孩子私下說好，每次由不同孩子「招待」巴特勒住宿，就這樣，巴特勒終於找到可安頓下來的地方，也感受到「白人媽媽」溫暖。

藍柏特將巴特勒視如己出，為安排巴特勒未來籃球路，堅持要巴特勒到有更好環境的威斯康辛州馬凱特大學（Marquette University）打球，而巴特勒也不負所望，大三繳出平均15.7分、6.2籃板成績，同年投入NBA選秀，在首輪第30順位被芝加哥公牛隊（ChicagoBulls）挑走。

經12年努力，巴特勒已是NBA超級球星，入選6次全明星隊、5次年度防守第2隊，還在2015年獲選為年度最佳進步獎。

巴特勒曾多次提到，能有目前成就，全要感謝藍柏特，「我每天早上都會和她說話，她很愛我，她就是我的媽媽。」

藍柏特也說：「不是我們改變了他，同時巴特勒也改變了我們，他讓我們全家都變成了更好的人。」

這樣的人格特質讓巴特勒在球場上以嚴厲著稱，且會以身作則。在公牛6個球季，5次率隊挺進季後賽，之後到明尼蘇達灰狼隊（Minnesota Timberwolves）過了2個不順遂賽季後，2019年賽季轉到熱火當球隊一哥，當年在泡泡園區殺進總冠軍賽，不幸敗給洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）。

巴特勒在今年季後賽首輪對公鹿5場比賽，平均上場37分鐘，以6成命中率攻下37.6分、6籃板、4.8助攻，每場還能投進2.4記3分球。

巴特勒賽後接受轉播單位訪問時說，他沒有「季後賽模式」，只要隊友需要他做什麼就去做，只要能贏球，「我可以得40、50分，或0分12助攻都可以。」

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