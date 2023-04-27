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NBA／莫蘭特超狂！差點顏扣詹皇還吃掉羅素比「too small」

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特(右)。 路透
莫蘭特(右)。 路透

灰熊首輪面對湖人陷入1：3落後，莫蘭特（Ja Morant）今天砍下31分10籃板7助攻，還在比賽中差點上演「隔扣」詹姆斯（LeBron James），灰熊在第三節後段打出19：2的瘋狂攻勢，最終以116：99收下勝利。

第二節7分24秒，灰熊莫蘭特試圖躍過詹姆斯暴扣，雖沒扣到籃框，但仍順利進球且造成詹姆斯犯規，完成「三分打」。

灰熊今天在第三節轟垮湖人，莫蘭特吃掉羅素（D'Angelo Russell）後，比出「too small」的動作，隨後對施羅德（Dennis Schroder）又比一次。莫蘭特賽後將勝利歸功於球迷，「每次踏進這座球場比賽，他們都為我們加油打氣，所以我們必須贏下比賽。」

莫蘭特從第三戰起就帶著手傷出賽，他今天疑似又傷到膝蓋，對此他表示，「我當下真的有嚇到，醫療團隊有發現狀況，我得到正確的治療，所以下一場繼續打沒問題。」

Ja Morant LeBron James

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