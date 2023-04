NBA／士官長變女兒傻瓜！巴特勒晉級後最想陪女兒吃冰淇淋

熱火隊當家球星巴特勒(Jimmy Butler)今天再度燃燒,面對東區龍頭公鹿隊,他狂轟42分,包括正規賽最後0.1秒空中第一時間補進追平球,助隊延長賽以119:115搶下勝利,系列賽以4:1淘汰公鹿,上演NBA史上第6次的「老八傳奇」,晉級功臣巴特勒賽後透露,最想陪陪女兒,展現鐵漢柔情的「反差萌」一面。

巴特勒第4戰狂轟56分,助隊上演大逆轉擊敗公鹿,今天又是率隊克服三節打完落後16分劣勢,只花5場比賽就解決公鹿,成為史上第一支5戰出線的第8種子。

熱火下輪將和尼克隊碰頭,這系列的東區4強賽將於台灣時間5月1日登場,代表熱火有完整3天的休息時間。巴特勒賽後接受電視台場邊記者訪問,到下輪的休息空檔,第一件事情想做什麼?場上殺氣十足的「士官長」一秒化身「女兒傻瓜」。

「我要陪我的女兒,我超級愛她,也很想她,我已經離開她身邊很久了。」巴特勒還一一細數想和女兒一起完成的清單,「我們要一起吃冰淇淋,去公園玩,很多事情要一起去做。」

33歲的巴特勒是在2019年10月迎接女兒萊莉(Rylee Butler)到來,當時他還和球隊告假,因此缺席3場比賽。

Jimmy Butler says he's gonna be spend his off-days doing various activities with his daughter. Very wholesome. pic.twitter.com/uyMrOdQDus