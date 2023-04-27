NBA／「字母哥」不爽公鹿賽季失敗說法 以喬丹15年6冠反駁

例行賽戰績第一的公鹿被各界視為奪冠熱門，沒想到首輪就慘遭熱火淘汰。公鹿隨隊記者內恩（Eric Nehm）詢問「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），「是否這是失敗的賽季？」安戴托昆波以喬丹（Michael Jordan）的例子回應。

「喬丹打了15年，贏下6座冠軍，其他9年難道都算失敗？所以問這個要做什麼，體育競賽有輸有贏，沒有人能一直贏下去。」安戴托昆波說。

“Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years were a failure?"



-Giannis' passionate response to if he considers the Bucks' season a failure pic.twitter.com/G5VtwnGXYq — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2023年4月27日

公鹿本場比賽進入末節前領先16分，最終慘遭逆轉，安戴托昆波承認沒守好熱火球星巴特勒（Jimmy Butler），他也談到輸球的關鍵，「我們最後階段一直得不到分數，讓他們打出氣勢，充滿信心。」

安戴托昆波透露賽後休息室所有人都感到震驚，也談到球隊心態出問題，「熱火打球是為了擊敗我們；我們打球是為了奪冠，說實話，我們想法太超前了。」

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