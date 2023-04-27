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NBA／關門戰17投僅5中 詹姆斯自評「爛透了」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯場上擦汗。路透
詹姆斯場上擦汗。路透

生涯過去50場「關門戰」，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）所屬的隊伍贏下39場，但高勝率今天不適用，今天和灰熊隊的第5戰，詹姆斯17投僅5中拿15分，第四節還有4分多鐘就被換下場，坐在板凳區看球隊以99：116敗給灰熊。

「今晚的我爛透了。」詹姆斯說。

2天前的第4戰，「小皇帝」繳出史詩級的「雙20」表現，率隊延長賽搶下「聽牌」優勢，今晚表現大相逕庭，38歲的身體復原程度成焦點，尤其第6戰台灣時間周六就要舉行。

詹姆斯強調，第6戰會有更好表現，隊友戴維斯（Anthony Davis）也說：「他會打得更好。」

不過詹姆斯也承認，不確定第6戰身體會有怎麼樣的反饋，「還有兩天，所以我沒頭緒。當然我會照顧我的身體，盡可能多睡一點，看我的身體恢復速度如何，好為（美國時間）周五準備。」

湖人今天第四節還有4分40秒就換下詹姆斯，教頭漢姆（Darvin Ham）表示彼此「確認過眼神」，不需言語討論就知道是換人的時刻，「我們（美國時間）周五很需要他，所以是時候（換他下場）了。」

詹姆斯第4戰上場47分鐘，今天出賽37分鐘，但他不認為前一場影響到今天表現，且球隊仍取得3勝2敗優勢，重點是要團結一致贏下比賽。

湖人 詹姆斯

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