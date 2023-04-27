NBA／首支5戰晉級的「老八傳奇」 巴特勒透露追平球想法

熱火今天在延長賽128：126險勝公鹿，成為歷史首支5戰收工的「老八傳奇」。巴特勒全場攻進42分，成為隊史最多次得分破40分的球員。

巴特勒同時成為隊史首位連2戰得分破40的球員。加上前戰攻下56分，兩戰攻下98分，排名季後賽史上第7。巴特勒感謝教練史波史特拉（Erik Spoelstra）信任，讓他執行追平球，「我告訴教練哈勒戴（Jrue Holiday）會被擋住，然後追不上，這會出現一次空中接力機會。」

JIMMY BUTLER SENDS GAME 5 TO OT 😱



HE'S GOT 40 PTS. UNBELIEVABLE.



📺: NBA TV pic.twitter.com/x9AGDSlxpC — NBA (@NBA) 2023年4月27日

史波史特拉拿到個人季後賽執教生涯第100勝，他賽後談到追平球時表示，「我當時畫了很多版本最後一擊戰術，巴特勒看著我的眼睛，要我把球給他。」

據《ESPN Stats & Info》統計，熱火在系列賽關門戰帶著16分落後進入第四節，最終贏下比賽勝利，同樣是歷史首見。

Jimmy Butler now has the most 40-point Playoff games in Heat franchise history. pic.twitter.com/SyWkNBkxh4 — NBA History (@NBAHistory) 2023年4月27日

The Heat trailed by 16 points entering the 4th quarter and won.



That is the largest comeback entering a 4th quarter in a series-clinching win in NBA history. pic.twitter.com/fRlAPepSTs — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2023年4月27日

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