快訊

赴緬採訪番紅花革命遭槍殺！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

張國煒批台灣不夠重視觀光、落後星國太多 觀光局回應了

校產保衛戰！專輔學校轉型突圍 南向招生扭轉退場命運

NBA／桃色風波後首對外發聲 火箭新帥尤多卡：事情已解決

聯合新聞網／ 綜合報導
尤多卡。 美聯社
尤多卡。 美聯社

火箭今天為新任總教練尤多卡（Ime Udoka）舉辦記者會，這是尤多卡因桃色風波離開塞爾蒂克後，首度對外發聲。

「我現在仍對此事感到懊悔，我花了很多時間反省並鍛鍊自己，這將讓我成為更好的教練及領導者，雖然事情已解決，但我不能透露更多」尤多卡說道。

火箭目前累積多名高順位潛力球員，尤多卡也看好球隊未來的發展，「我仔細研究這支球隊，顯然這是一個對球員有吸引力的地方，年輕球員在成長方面做得很好。」

火箭今年休賽季有超過6000萬美元的薪資空間，老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）直言火箭將進入下個階段。另外他透露聯盟同意簽下尤多卡，也和隊內女職員討論過此事，大家都能接受。

相關新聞

NBA／灰熊沒出局！雙星轟64分退湖人延長戰線

陷入絕境的灰熊隊拒絕放棄，今天第5戰當家球星莫蘭特（Ja Morant）和貝恩（Desmond Bane）同場得分超過3...

NBA／尼克傷藍道照演下剋上 4比1淘汰騎士晉級次輪

第二節就傷了球星藍道（Julius Randle），不影響尼克隊晉級旅程，今天在布朗森（Jalen Brunson）、巴...

NBA／上回是安東尼時代！尼克暌違10年再闖季後賽次輪

尼克隊今天在季後賽首輪第5戰以106：95力克騎士隊，順利以4：1晉級次輪，這是他們2013年後首度挺進次輪，當時球隊仍由「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）領軍。 尼克本季從自由市

NBA／灰狼愛德華摔椅子害工作人員受傷 遭丹佛警方傳喚

灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）昨天錯失最後一擊，球隊也遭金塊隊淘汰。他賽後情緒失控，直接衝回休息室，途中將椅子摔向兩名丹佛主場工作人員身上。丹佛警方今天指出，愛德華被指控三級攻擊罪。

NBA／快艇出局又逢噩耗 雷納德診斷右膝半月板撕裂

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，因傷缺席首輪最後3場比賽的快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard），經診斷後確認為右膝半月板撕裂，恐怕將

NBA／桃色風波後首對外發聲 火箭新帥尤多卡：事情已解決

火箭今天為新任總教練尤多卡（Ime Udoka）舉辦記者會，這是尤多卡因桃色風波離開塞爾蒂克後，首度對外發聲。 「我現在仍對此事感到懊悔，我花了很多時間反省並鍛鍊自己，這將讓我成為更好的教練及領

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦