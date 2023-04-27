NBA／桃色風波後首對外發聲 火箭新帥尤多卡：事情已解決
火箭今天為新任總教練尤多卡（Ime Udoka）舉辦記者會，這是尤多卡因桃色風波離開塞爾蒂克後，首度對外發聲。
「我現在仍對此事感到懊悔，我花了很多時間反省並鍛鍊自己，這將讓我成為更好的教練及領導者，雖然事情已解決，但我不能透露更多」尤多卡說道。
火箭目前累積多名高順位潛力球員，尤多卡也看好球隊未來的發展，「我仔細研究這支球隊，顯然這是一個對球員有吸引力的地方，年輕球員在成長方面做得很好。」
火箭今年休賽季有超過6000萬美元的薪資空間，老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）直言火箭將進入下個階段。另外他透露聯盟同意簽下尤多卡，也和隊內女職員討論過此事，大家都能接受。
2023NBA季後賽賽程與戰績
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