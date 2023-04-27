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NBA／上回是安東尼時代！尼克暌違10年再闖季後賽次輪

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克上次晉級季後賽次輪是2013年，當時球隊仍以安東尼為核心。 美聯社
尼克上次晉級季後賽次輪是2013年，當時球隊仍以安東尼為核心。 美聯社

尼克隊今天在季後賽首輪第5戰以106：95力克騎士隊，順利以4：1晉級次輪，這是他們2013年後首度挺進次輪，當時球隊仍由「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）領軍。

尼克本季從自由市場簽下布朗森（Jalen Brunson），加上後衛奎克利（Immanuel Quickley）破繭而出，球隊也逐漸走上正軌。儘管第4種子騎士握有主場優勢，尼克仍用高昂的氣勢，成為本季季後賽第一支「下剋上」的球隊。

值得一提的是，布朗森連續2年將騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）所屬的球隊淘汰。布朗森季後賽連5場得到20分，尼克隊史所有控衛中，只有他和佛雷瑟（Walt Frazier）辦到過。

尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）今天狂抓11顆進攻籃板，外帶3阻攻2抄截，季後賽史上只有他跟歐尼爾（Shaquille O'Neal）繳出過這數據。尼克隊史也只有他和「大猩猩」尤恩（Patrick Ewing）單場抓超過11顆進攻籃板。

尼克4強將遭遇公鹿隊和熱火隊的勝隊，挑戰1999-2000年賽季後首度闖進東區決賽。

Carmelo Anthony Donovan Mitchell Jalen Brunson

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