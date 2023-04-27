NBA／上回是安東尼時代！尼克暌違10年再闖季後賽次輪

尼克隊今天在季後賽首輪第5戰以106：95力克騎士隊，順利以4：1晉級次輪，這是他們2013年後首度挺進次輪，當時球隊仍由「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）領軍。 尼克本季從自由市

2023-04-27 10:55