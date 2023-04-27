NBA／灰狼愛德華摔椅子害工作人員受傷 遭丹佛警方傳喚
灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）昨天錯失最後一擊，球隊也遭金塊隊淘汰。他賽後情緒失控，直接衝回休息室，途中將椅子摔向兩名丹佛主場工作人員身上。丹佛警方今天指出，愛德華被指控三級攻擊罪。
灰狼比賽末段以109：112落後，球隊選擇讓愛德華操刀最後一擊，他高難度出手三分球未進，球隊確定遭淘汰。他賽後未與隊友和對手致意，直衝休息室途中，摔椅子導致2名工作人員受傷。
Anthony Edwards could face legal action,per @DenverSportsCom— NBACentral (@TheNBACentral) 2023年4月26日
“A law enforcement source said Edwards picked up a chair & swung it, striking a security guard…A source confirmed the incident and said both employees were injured & asked to file charges.”
pic.twitter.com/gtSYeMA5YR
愛德華賽後遭丹佛警方傳喚，預計在當地時間9月1日開庭，根據當地法律規定，三級攻擊罪最高可判處18個月監禁或1000美元的罰款。
灰狼官方今發聲明表示，「我們已了解這件事，正在收集更多資訊，暫時不會有更進一步的評論。」
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