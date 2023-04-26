聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／快艇出局又逢噩耗 雷納德診斷右膝半月板撕裂
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，因傷缺席首輪最後3場比賽的快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard），經診斷後確認為右膝半月板撕裂，恐怕將面臨一段時間的治療與休養。
雷納德在季後賽首輪對太陽前兩戰雖然都有出賽，場均拿下35分，然而第3戰賽前卻突然宣佈休兵，之後更缺席了接下來的第4戰和第5戰，引發不少外界討論和質疑。報導指出，雷納德可能帶傷打了前面兩場比賽，之後快艇醫療團隊禁止了他後續的出賽。
快艇在失去雷納德和喬治（Paul George）兩大球星之後，最後連吞3敗，以1比4遭到太陽淘汰出局，再次結束一個充滿遺憾的賽季。
自從雷納德和喬治合體後，兩人就飽受傷病困擾，即使啟動「負荷管理」還是無法避免重大傷勢發生，看似豪華充滿深度的陣容也顯得易碎且充滿不確定性。
據統計，雷納德和喬治一共只同場出賽142場，缺席率高達58%：至於雷納德在歷經過往的封神之役後，加入快艇的492場例行賽中僅僅打了230場，出勤率47%。其中季後賽4年下來一共攜手打了24場，累積13勝11敗。
傷病問題已經嚴重衝擊31歲的雷納德，早在2021-22年賽季他就已經全數報銷。雷納德是在2019年和快艇簽下3年1.03億美元的合約，2021年夏天再和球隊達成四年1.76億美元的延長合約，其中2024-25年賽季將握有球員選項。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言