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NBA／快艇出局又逢噩耗 雷納德診斷右膝半月板撕裂

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德再次遭逢重大傷病。 路透社
雷納德再次遭逢重大傷病。 路透社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，因傷缺席首輪最後3場比賽的快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard），經診斷後確認為右膝半月板撕裂，恐怕將面臨一段時間的治療與休養。

雷納德在季後賽首輪對太陽前兩戰雖然都有出賽，場均拿下35分，然而第3戰賽前卻突然宣佈休兵，之後更缺席了接下來的第4戰和第5戰，引發不少外界討論和質疑。報導指出，雷納德可能帶傷打了前面兩場比賽，之後快艇醫療團隊禁止了他後續的出賽。

快艇在失去雷納德和喬治（Paul George）兩大球星之後，最後連吞3敗，以1比4遭到太陽淘汰出局，再次結束一個充滿遺憾的賽季。

自從雷納德和喬治合體後，兩人就飽受傷病困擾，即使啟動「負荷管理」還是無法避免重大傷勢發生，看似豪華充滿深度的陣容也顯得易碎且充滿不確定性。

據統計，雷納德和喬治一共只同場出賽142場，缺席率高達58%：至於雷納德在歷經過往的封神之役後，加入快艇的492場例行賽中僅僅打了230場，出勤率47%。其中季後賽4年下來一共攜手打了24場，累積13勝11敗。

傷病問題已經嚴重衝擊31歲的雷納德，早在2021-22年賽季他就已經全數報銷。雷納德是在2019年和快艇簽下3年1.03億美元的合約，2021年夏天再和球隊達成四年1.76億美元的延長合約，其中2024-25年賽季將握有球員選項。

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