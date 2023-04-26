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中職／相隔729天奪MVP 張志豪想在主場拿有暖心原因

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
兄弟隊張志豪一局上擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
兄弟隊張志豪一局上擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊張志豪今晚扛起第四棒，首局就炸出2分砲穩定軍心，率領球隊以15：6大勝樂天桃猿隊，相隔729天再次獲選單場MVP，他的第一個感想是：「可惜不是在主場拿。」

兄弟今天賽前5連不勝，打線這5場也陷入低潮，但今晚大爆發，張志豪說：「球隊有輸有贏，有狀況好、有狀況不好，我們可能很有默契，好壞都是一起，今天有打出來，怎樣維持下去就是我們的課題。」

作為陣中學長，張志豪在球隊低潮時期跟學弟說的話也很類似，「該練的有練就好，不用因為輸球去找原因，怎樣把握住機會，像今天這樣，才是重點。」

張志豪今天5打數2安打、2分打點獲選單場MVP，這是他自2021年4月27日後再次獲此榮譽，相隔將近2年時間，中間他曾遭遇韌帶開刀、肩傷、膝傷等大小問題，也因此他賽後直呼可惜，「應該要在主場，才能夠跟球迷講講話，感謝主，讓我還能夠在球場上。」

張志豪連續兩場開轟也是久違了，被問到此題時他也大方回應，「那就盡量再多打幾場囉，打給你看。」

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