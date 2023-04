NBA／教頭指灰熊還不夠成熟 厄文反批：你這樣說才不恰當

作為西區第二種子,灰熊隊目前以1:3的絕對劣勢落後湖人隊,總教練簡金斯(Taylor Jenkins)也表示球隊還不夠成熟。,然而,這番言論卻反引來厄文(Kyrie Irving)的批評。

雖然例行賽戰績優秀,但與湖人相比,灰熊仍是一支相當年輕的球隊,也因此在場上出現不少荒腔走板的失誤與腦衝血行為。如承擔重要角色的布魯克斯(Dillon Brooks),在主將莫蘭特(Ja Morant)已帶傷上陣的情況下,仍因「襲蛋」詹姆斯(Lebron James)而被判出場,變相增加了球隊負擔,他與莫蘭特還連續缺席了兩次賽後記者會。

或許是因為這些行徑,讓簡金斯在受訪時直言:「從『成熟』這個角度來看,我們還有很長一段距離,這需要累積的經驗,不會能一夜改變。但當我們穿上球衣,就會明白我們在場上場下、個人或團隊方面都得做更多努力,然後我們坐下並坦誠相見、一同面對。幸好,我們肯定能度過難關。」

不過,提前迎來暑假的厄文倒是不以為意,轉發新聞後於個人推特表示,這並不是簡金斯適合這樣說話的時機點,「在系列賽正進行時,這樣談論你的球隊並不成熟,但誰知道呢?我還在家裡跟家人一起放鬆。」

Speaking about your team like this during a series is Immature, But what do I know. Lol I am @ home relaxing with my family.



