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NBA／教頭指灰熊還不夠成熟 厄文反批：你這樣說才不恰當

聯合新聞網／ 綜合報導
簡金斯認為，球隊還不夠成熟。 法新社
簡金斯認為，球隊還不夠成熟。 法新社

作為西區第二種子，灰熊隊目前以1：3的絕對劣勢落後湖人隊，總教練簡金斯（Taylor Jenkins）也表示球隊還不夠成熟。，然而，這番言論卻反引來厄文（Kyrie Irving）的批評。

雖然例行賽戰績優秀，但與湖人相比，灰熊仍是一支相當年輕的球隊，也因此在場上出現不少荒腔走板的失誤與腦衝血行為。如承擔重要角色的布魯克斯（Dillon Brooks），在主將莫蘭特（Ja Morant）已帶傷上陣的情況下，仍因「襲蛋」詹姆斯（Lebron James）而被判出場，變相增加了球隊負擔，他與莫蘭特還連續缺席了兩次賽後記者會。

或許是因為這些行徑，讓簡金斯在受訪時直言：「從『成熟』這個角度來看，我們還有很長一段距離，這需要累積的經驗，不會能一夜改變。但當我們穿上球衣，就會明白我們在場上場下、個人或團隊方面都得做更多努力，然後我們坐下並坦誠相見、一同面對。幸好，我們肯定能度過難關。」

不過，提前迎來暑假的厄文倒是不以為意，轉發新聞後於個人推特表示，這並不是簡金斯適合這樣說話的時機點，「在系列賽正進行時，這樣談論你的球隊並不成熟，但誰知道呢？我還在家裡跟家人一起放鬆。」

不論簡金斯的言論是否影響球隊士氣，灰熊都得面對瀕臨淘汰的困境，他們將於明早，在主場迎來與湖人的第五場比賽。

灰熊 湖人 厄文

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