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NBA／歐尼爾虧布克破「大屁股」紀錄 巴克利尷尬不失禮微笑

聯合新聞網／ 綜合報導
布克今日狂攻47分，打破巴克利保持的2項隊史紀錄。 路透社
布克今日狂攻47分，打破巴克利保持的2項隊史紀錄。 路透社

巴克利（Charles Barkley）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）退休後在電視台《TNT》擔任球評，兩人經常出現有趣的互動，令球迷津津樂道。巴克利全盛時期效力太陽，創下多項季後賽紀錄，今天被布克（Devin Booker）一口氣打破2項，讓歐尼爾藉此調侃好友。

歐尼爾先認真詢問布克，第一戰失利後做出那些改變，對此布克表示，「我們一直在尋找讓杜蘭特（Kevin Durant）融入球隊的方法，不會特別強迫他。我們回去看比賽重播，對手一直包夾他，我們其他人想辦法從「KD引力」下獲益，最終得到許多空檔。」

歐尼爾。 路透
歐尼爾。 路透

節目主持人接著提到布克季後賽17度攻下30分以上、6度40分以上，都打破巴克利原先保持的隊史紀錄。對此歐尼爾向布克說道，「謝謝你布克，打破這個『大屁股』的紀錄。」巴克利聽到後露出尷尬又不失禮貌的微笑，布克則露出爽朗笑容。

由於巴克利球員時期就具備出色的背框低位單打技巧聞名，倚賴的就是他厚重的下盤，得以一路輾壓對手闖進禁區與卡位籃板，不過退役後身材發福讓下半身更顯擁腫，因此常被歐尼爾以「大屁股」嘲笑，今天也再次藉布克的紀錄夜嘲諷好友。

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