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NBA／布克單節25分全場球迷瘋狂 KD：我也感受到能量

聯合新聞網／ 綜合報導
布克。 路透
布克。 路透

太陽今天以136：130力克快艇隊，布克（Devin Booker）全場攻下47分，其中25分集中在第三節，隊友杜蘭特（Kevin Durant）透露自己比賽當下的心境，布克則解釋自己為何能進入狀態。

布克第三節11投10中狂轟25分，引發全場球迷歡呼及驚嘆。對此杜蘭特開玩笑表示，「隨著年紀增長，我不太會在比賽尖叫，但布克命中弧頂三分球時，我也感受到那種能量，我知道現場球迷都感受到了。」

布克則感謝教練團的戰術布置，「教練讓我們處在舒服的位置。我今晚成功找到節奏和感覺，因此一切都變得輕鬆，更重要的是我們贏得一場關鍵勝利。」

雖然太陽第三節攻下50分，並取得15分領先，但比賽末段差點被逆轉。布克認為球隊將記取教訓，「不要玩弄獵物，直到比賽結束哨聲響起前，都要盡全力打。」

談到接下來的對手金塊，布克直言對方是整季下來最強的球隊之一，「我今年一直關注他們的比賽，我會回去研究他們和灰狼的比賽，這是我生涯第一個從客場開啟的系列賽，我會做好準備。」

Devin Booker Kevin Durant

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