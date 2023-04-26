聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／布克單節25分全場球迷瘋狂 KD：我也感受到能量
太陽今天以136：130力克快艇隊，布克（Devin Booker）全場攻下47分，其中25分集中在第三節，隊友杜蘭特（Kevin Durant）透露自己比賽當下的心境，布克則解釋自己為何能進入狀態。
布克第三節11投10中狂轟25分，引發全場球迷歡呼及驚嘆。對此杜蘭特開玩笑表示，「隨著年紀增長，我不太會在比賽尖叫，但布克命中弧頂三分球時，我也感受到那種能量，我知道現場球迷都感受到了。」
DEVIN. BOOKER.— NBA (@NBA) 2023年4月26日
47 PTS
8 REB
10 AST
70% FG
Suns win Game 5 and advance to the Western Conference Semifinals 🔥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/NqMHE1pSEX
布克則感謝教練團的戰術布置，「教練讓我們處在舒服的位置。我今晚成功找到節奏和感覺，因此一切都變得輕鬆，更重要的是我們贏得一場關鍵勝利。」
雖然太陽第三節攻下50分，並取得15分領先，但比賽末段差點被逆轉。布克認為球隊將記取教訓，「不要玩弄獵物，直到比賽結束哨聲響起前，都要盡全力打。」
談到接下來的對手金塊，布克直言對方是整季下來最強的球隊之一，「我今年一直關注他們的比賽，我會回去研究他們和灰狼的比賽，這是我生涯第一個從客場開啟的系列賽，我會做好準備。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言