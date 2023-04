NBA／布克首輪化身「奪命書僮」 喬丹這超狂紀錄有伴了！

太陽隊布克(Devin Booker)今日化身超強進攻武器,澆熄快艇隊想將戰局拖至第六場的希望。總結他在此系列賽的表現,不僅幫助球隊晉級次輪,還讓自己成了比肩喬丹(Michael Jordan)的存在。

雖然球隊在半場結束時落後九分,布克卻在下半場開端接管戰局,整個第三節用將近百分百的命中率,狂砍比快艇整隊還多的25分,率領太陽在這節豪取50分,讓球隊在第四節末段遭遇亂流的情況下,還是能以136:130淘汰快艇,前往第二輪。

事實上,不僅本場比賽,布克整個系列賽發揮堪稱完美。他在這五場比賽以超過60.2%的命中率、85.7%的罰球命中率、46.7%的三分命中率,砍下場均37.2分。根據《OptaSTATS》推特,他是NBA季後賽歷史上,唯二能在單一系列賽以六成以上命中率、八成以上罰球命中率,場均拿下超過35分的球員,而上一位正是1992年的喬丹,同樣締造於首輪賽事。

布克之所以能有這樣的發揮,除了個人得分能力外,還有一大部分是因為快艇缺少兩名防守悍將喬治(Paul George)和雷納德(Kawhi Leonard),且其他隊員也需分神盯防杜蘭特(Kevin Durant),他也不諱言自己確實獲得更多空檔。不過下輪將面對陣容齊全的金塊隊,或許較難再看到布克輕鬆取分的畫面。

太陽將在週六作客丹佛,對上第一種子金塊,兩隊上次於季後賽交手為2021年,當時同樣也是在第二輪碰頭,由太陽直落四橫掃獲勝。

Devin Booker of the @Suns is the second player in NBA history to average 35.0+ PPG while shooting at least 60% from the field and 80% from the line in a playoff series.



The other was Michael Jordan in the first round in 1992. pic.twitter.com/jDqQ7jfTgd