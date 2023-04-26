NBA／布克首輪化身「奪命書僮」 喬丹這超狂紀錄有伴了！
太陽隊布克（Devin Booker）今日化身超強進攻武器，澆熄快艇隊想將戰局拖至第六場的希望。總結他在此系列賽的表現，不僅幫助球隊晉級次輪，還讓自己成了比肩喬丹（Michael Jordan）的存在。
雖然球隊在半場結束時落後九分，布克卻在下半場開端接管戰局，整個第三節用將近百分百的命中率，狂砍比快艇整隊還多的25分，率領太陽在這節豪取50分，讓球隊在第四節末段遭遇亂流的情況下，還是能以136：130淘汰快艇，前往第二輪。
事實上，不僅本場比賽，布克整個系列賽發揮堪稱完美。他在這五場比賽以超過60.2%的命中率、85.7%的罰球命中率、46.7%的三分命中率，砍下場均37.2分。根據《OptaSTATS》推特，他是NBA季後賽歷史上，唯二能在單一系列賽以六成以上命中率、八成以上罰球命中率，場均拿下超過35分的球員，而上一位正是1992年的喬丹，同樣締造於首輪賽事。
布克之所以能有這樣的發揮，除了個人得分能力外，還有一大部分是因為快艇缺少兩名防守悍將喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard），且其他隊員也需分神盯防杜蘭特（Kevin Durant），他也不諱言自己確實獲得更多空檔。不過下輪將面對陣容齊全的金塊隊，或許較難再看到布克輕鬆取分的畫面。
太陽將在週六作客丹佛，對上第一種子金塊，兩隊上次於季後賽交手為2021年，當時同樣也是在第二輪碰頭，由太陽直落四橫掃獲勝。
Devin Booker of the @Suns is the second player in NBA history to average 35.0+ PPG while shooting at least 60% from the field and 80% from the line in a playoff series.— OptaSTATS (@OptaSTATS) April 26, 2023
The other was Michael Jordan in the first round in 1992. pic.twitter.com/jDqQ7jfTgd
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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