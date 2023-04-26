NBA／相隔2年季後賽再交鋒 金塊約柯奇先「舒服」太陽

金塊和太陽隊今天都順利挺進季後賽第二輪，儘管金塊例行賽是西區龍頭，擁有主場優勢，但約柯奇（Nikola Jokic）仍認為太陽是奪冠熱門，也談到他即將對位的長人艾頓（Deandre Ayton）。

2021年金塊在季後賽第二輪遭太陽橫掃，關鍵就在第四戰約柯奇因為吞下2級惡意犯規被驅逐出場，當下與布克發生衝突的畫面仍讓人印象深刻。不過金塊本季迎來穆雷（Jamal Murray）滿血回歸，太陽陣容也與當時大不相同。談到本次再度對決，約柯奇在交手前先「舒服」對手，直言太陽相當強大，「他們是奪冠熱門，有一群很棒且訓練有素的球員，對我們來說將是巨大的挑戰。」

約柯奇曾稱讚艾頓防守他有一套，上次季後賽兩人交手，約柯奇投籃命中率只有47.7%。今天約柯奇再度給予讚美，「儘管艾頓只是球隊第3、4號球星，也能穩定做出貢獻，我很欽佩這點。」

艾頓賽後也表示期待碰上約柯奇，「他們是西區最好的球隊，我們會嘗試擊敗。這不是輕鬆的系列戰，我們要好好研究對位，才能變得更好。」

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