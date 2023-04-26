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NBA／招募KD惹怒巴恩斯？ 格林談兩人心結：婚禮只邀其他人

聯合新聞網／ 綜合報導
巴恩斯前日錯過能決殺老東家的機會。 歐新社
巴恩斯前日錯過能決殺老東家的機會。 歐新社

國王巴恩斯（Harrison Barnes）在首輪面對老東家勇士隊的第四戰關鍵時刻，錯失一次空檔三分球決殺機會，不僅讓外界笑稱是「巴恩斯的報恩」，還讓格林（Draymond Green）意外曝光兩人的心結。

巴恩斯是在2012年選秀會被勇士選入，並逐漸成長為先發前鋒，幫助球隊在2014-15賽季拿下「浪花兄弟」時代首座冠軍。然而，在勇士豪奪73勝的2015-16賽季，巴恩斯在總冠軍賽發揮不佳，勇士最後也在3：1領先下被詹姆斯(LeBorn James)的騎士大逆轉痛失冠軍，被笑稱73勝「總亞軍」。讓勇士在該年季後主力全員出動成功說服杜蘭特（Kevin Durant）加盟，放棄自家培養的巴恩斯，他自此離開灣區、陸續效力過獨行俠與國王。

由於這一層關係，讓外界普遍猜測巴恩斯與勇士成員之間略有芥蒂，格林日前也在節目上承認，自己和他關係並不和睦，「我過去從沒說過這件事，但我覺得巴恩斯直到現在，還因為杜蘭特的到來而不喜歡我。不過真相是，我並沒有叫他們用杜蘭特把你換掉，他那麼針對我是因為，有謠言說我在車裡對杜蘭特哭。」

另外，格林還表示，其實巴恩斯並非討厭所有勇士成員，只有自己被刻意疏遠，「舉例來說，他的婚禮邀請了柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和除了我以外的所有人，但這些人和我一樣都有出現在招攬杜蘭特的會議上呢！」

雖然最後沒能參與勇士王朝，但巴恩斯仍舊在達拉斯、沙加緬度等地方成為球隊不可或缺的要角，本季更輔佐國王前進睽違16年的季後賽。前一戰雖然絕殺失手，但目前國王與勇士戰成2平且擁有主場優勢，他還是有機會對老東家完成「王子復仇記」。

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