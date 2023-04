NBA／招募KD惹怒巴恩斯？ 格林談兩人心結：婚禮只邀其他人

國王隊巴恩斯(Harrison Barnes)在首輪面對老東家勇士隊的第四戰關鍵時刻,錯失一次空檔三分球決殺機會,不僅讓外界笑稱是「巴恩斯的報恩」,還讓格林(Draymond Green)意外曝光兩人的心結。

巴恩斯是在2012年選秀會被勇士選入,並逐漸成長為先發前鋒,幫助球隊在2014-15賽季拿下「浪花兄弟」時代首座冠軍。然而,在勇士豪奪73勝的2015-16賽季,巴恩斯在總冠軍賽發揮不佳,勇士最後也在3:1領先下被詹姆斯(LeBorn James)的騎士大逆轉痛失冠軍,被笑稱73勝「總亞軍」。讓勇士在該年季後主力全員出動成功說服杜蘭特(Kevin Durant)加盟,放棄自家培養的巴恩斯,他自此離開灣區、陸續效力過獨行俠與國王。

由於這一層關係,讓外界普遍猜測巴恩斯與勇士成員之間略有芥蒂,格林日前也在節目上承認,自己和他關係並不和睦,「我過去從沒說過這件事,但我覺得巴恩斯直到現在,還因為杜蘭特的到來而不喜歡我。不過真相是,我並沒有叫他們用杜蘭特把你換掉,他那麼針對我是因為,有謠言說我在車裡對杜蘭特哭。」

另外,格林還表示,其實巴恩斯並非討厭所有勇士成員,只有自己被刻意疏遠,「舉例來說,他的婚禮邀請了柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)和除了我以外的所有人,但這些人和我一樣都有出現在招攬杜蘭特的會議上呢!」

雖然最後沒能參與勇士王朝,但巴恩斯仍舊在達拉斯、沙加緬度等地方成為球隊不可或缺的要角,本季更輔佐國王前進睽違16年的季後賽。前一戰雖然絕殺失手,但目前國王與勇士戰成2平且擁有主場優勢,他還是有機會對老東家完成「王子復仇記」。

Draymond Explains Why Harrison Barnes Doesn’t Like Him 😂😂 pic.twitter.com/kraeTvNrod