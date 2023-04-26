NBA／感恩快艇球團和球迷接納 衛少：就像坐雲霄飛車

快艇隊今天以130：136不敵太陽隊，本季正式畫下句點。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）賽後感性吐露心聲，感謝快艇團隊願意歡迎他。

衛斯特布魯克本季在湖人隊過得不如意，季中轉戰快艇後逐漸重拾信心。他在喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）缺陣後，扛起領導球隊重擔，儘管最終結果不如意，仍贏得許多球迷的尊重。他賽後也和太陽隊布克（Devin Booker）英雄惜英雄，彼此有說有笑，互相尊重。

衛斯特布魯克賽後說起本季一路走來的心路歷程，「老實說，這季起步很艱難。我很感恩能來到一個可以做自己，並展開雙臂歡迎我的球隊。很開心又完成一個賽季，這季就像在坐雲霄飛車。」

他也感謝所有支持他和不支持他的球迷，「我和大家一樣會犯錯，我會投不進、會失誤，不過我也能做到很多人無法做到的事。」

談到即將進入自由球員市場，他向球迷告白同時語帶保留，「我愛這裡的人們，球迷擁抱我的方式，我絕對愛這裡。在必須做決定前，我暫時還不會去想這件事。」

udn討論區