NBA／當年沒被字母哥害受傷能奪冠？ 厄文：別他X懷疑
籃網三巨頭合作不到兩季就解體，多數球迷普遍認為，要是厄文（Kyrie Irving）2020-21年的季後賽沒有因傷報銷，籃網隊或許會在該年拿下冠軍，而日前厄文在推特上的回應，也能看出本人抱有同樣遺憾。
公鹿隊作為東區第一種子，目前卻爆冷以1：3落後熱火隊，其中一個關鍵就是因為安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）首場比賽因「坐飛機」背部落地受傷，因此缺席2場，導致後續賽事大受影響，一名公鹿球迷便在推特轉發影片寫道，「看到公鹿的賽季因為一個骯髒動作垮掉，讓我真的很無言。」
不過，這句話在籃網球迷耳裡或許相當諷刺，畢竟厄文當初在20-21季後賽第二輪，就是因字母哥疑似墊腳的動作受傷，導致後續就算杜蘭特（Kevin Durant）燃燒生命也無法晉級。其中一位粉絲就轉發這篇貼文，附上當年圖片說道，「現在懂我們的感覺了嗎？」
One of the most disappointing and painful moments of career. If I don’t get hurt that series, every single one of us on that Brooklyn team/bandwagon would be Champions.— Hélà🤞🏾A11Even Tribe (@KyrieIrving) April 25, 2023
No f***ing doubt about it.
Hélà
🤞🏾♾
不僅粉絲，就連當事人厄文看來都難以忘懷，再次轉發了這篇貼文，直接了當地說：「最失望及痛苦的時刻之一。如果我沒在那時候受傷，籃網每個隊員將成為冠軍，別他Ｘ的懷疑這件事情。」
在那年季後賽結束後，籃網逐漸走向分崩離析，哈登（James Harden）在上季率先前往76人隊，厄文則於今年轉至達拉斯，杜蘭特也在之後批上太陽隊戰袍，球隊自此走向新篇章。
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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