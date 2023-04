NBA／當年沒被字母哥害受傷能奪冠？ 厄文：別他X懷疑

籃網三巨頭合作不到兩季就解體,多數球迷普遍認為,要是厄文(Kyrie Irving)2020-21年的季後賽沒有因傷報銷,籃網隊或許會在該年拿下冠軍,而日前厄文在推特上的回應,也能看出本人抱有同樣遺憾。

公鹿隊作為東區第一種子,目前卻爆冷以1:3落後熱火隊,其中一個關鍵就是因為安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)首場比賽因「坐飛機」背部落地受傷,因此缺席2場,導致後續賽事大受影響,一名公鹿球迷便在推特轉發影片寫道,「看到公鹿的賽季因為一個骯髒動作垮掉,讓我真的很無言。」

不過,這句話在籃網球迷耳裡或許相當諷刺,畢竟厄文當初在20-21季後賽第二輪,就是因字母哥疑似墊腳的動作受傷,導致後續就算杜蘭特(Kevin Durant)燃燒生命也無法晉級。其中一位粉絲就轉發這篇貼文,附上當年圖片說道,「現在懂我們的感覺了嗎?」

One of the most disappointing and painful moments of career. If I don’t get hurt that series, every single one of us on that Brooklyn team/bandwagon would be Champions.

No f***ing doubt about it.



Hélà

🤞🏾♾