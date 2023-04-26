NBA／季後賽下剋上很罕見！首次有7、8種子同時3勝1敗聽牌
季後賽高種子球隊往往因實力差距及主場優勢，能輕鬆在首輪淘汰低種子球隊。不過今年西區第7種子湖人和東區第8種子熱火，都有望上演「下剋上」。
熱火和湖人都取得3：1聽牌，據《ESPN》統計，這是聯盟1984年引進七戰四勝制以來，首次有第7種子和第8種子同時取得3勝1敗。
「老七傳奇」和「老八傳奇」歷史上都各發生過5次，但從未同時發生過。湖人將在明天早上7點30分作客灰熊主場；熱火則是9點30分作客公鹿主場。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言