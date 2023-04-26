NBA／季後賽下剋上很罕見！首次有7、8種子同時3勝1敗聽牌

季後賽高種子球隊往往因實力差距及主場優勢，能輕鬆在首輪淘汰低種子球隊。不過今年西區第7種子湖人和東區第8種子熱火，都有望上演「下剋上」。

熱火和湖人都取得3：1聽牌，據《ESPN》統計，這是聯盟1984年引進七戰四勝制以來，首次有第7種子和第8種子同時取得3勝1敗。

「老七傳奇」和「老八傳奇」歷史上都各發生過5次，但從未同時發生過。湖人將在明天早上7點30分作客灰熊主場；熱火則是9點30分作客公鹿主場。

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