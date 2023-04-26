NBA／稱在籃網為不可思議的四年 KD：在紐約找回自信

杜蘭特（Kevin Durant）在稍早幫助太陽隊挺進第二輪，依舊穩定的身手，讓人們不由自主地思考，為何他無法在籃網隊有一番成就。回想起這段經歷，杜蘭特依舊表示，籃網生涯對他來說相當重要。

2019年，杜蘭特與厄文（Kyrie Irving）攜手重磅加盟籃網，並在下賽季正式合體上場，還於2021年再迎來另一名進攻武器哈登（James Harden），組成可怕的三巨頭。可惜，因為場內場外各種因素，這個組合雷聲大雨點小，最終連東區冠軍賽都沒進入過。

雖然最後仍是喊「賣我」後，透過交易離開籃網，看似不歡而散，不過根據《The Ringer》報導，杜蘭特其實對籃網毫無怨言，甚至心懷感激：「那是我生命中很重要的一部分，不可思議的四年。我愛上了紐約，一群很好的朋友、家人在那裡，也在那打了一些人生中最棒的球，還找回了阿基里斯腱受傷之後失去的自信。」

不過，當被問到為何這支超級球隊會失敗時，杜蘭特也直言不諱地說：「老實說，你得問他們，我的工作是上場打球，我覺得我有做到這件事。有很多說不上來的事情脫離了我的掌控，但我覺得，我們只是很少一起上場打球而已。」

目前，前籃網三巨頭除了厄文（Kyrie Irving）早早無緣季後賽外，杜蘭特與哈登仍在為了冠軍奮鬥中，兩者所屬的隊伍都已晉級次輪賽事，且團隊戰力相當雄厚，讓球迷或許有機會看到兩人在冠軍賽碰頭。

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