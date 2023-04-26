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NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

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NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

聯合新聞網／ 綜合報導
布克全場27投19中，攻下平個人季後賽新高的47分。 路透
布克全場27投19中，攻下平個人季後賽新高的47分。 路透

太陽球星布克（Devin Booker）第三節進入無雙模式，單節狂轟25分率隊取得15分領先。不過快艇面對輸球就必須回家的比賽，末節三分球大爆發，把比賽打回一波球權的差距，但最後關頭又接連失誤葬送贏球機會，終場太陽以136：130擊沉快艇，順利挺進西區第二輪，將對決稍早也晉級的金塊隊。

太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）上半場高效率砍下18分，布克也有16分進帳，但快艇上半場展現拚勁，搶下10顆進攻籃板，第二節轟進40分，半場打完以70：61領先。

第三節太陽從鞏固防守籃板做起，比分也逐漸逼近。布克本節中段開啟無雙模式，單節11投10中狂砍25分，杜蘭特（Kevin Durant）也有13分進帳，聯手率太陽打出50：24的攻勢，取得15分領先。

末節快艇換上中鋒普拉里（Mason Plumlee）提升得分效率，並加強對布克的包夾，打出28：12的攻勢將分差縮小到3分。不過快艇關鍵時刻卻接連2次失誤，杜蘭特則把握機會得到4分，鎖定勝利。

布克全場27投19中，攻下平個人季後賽新高的47分，生涯季後賽第17次得分達30分、第6次得分達40分都超越巴克利（Charles Barkley）成為隊史第一。杜蘭特也攻下31分，艾頓21分11籃板。

快艇的部分，鮑威爾（Norman Powell）砍下全隊最高的27分，普拉里20分10籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）14分8籃板8助攻，18投僅3中。

Devin Booker Kevin Durant

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