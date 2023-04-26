NBA／楊恩季後賽第四節得分比肩KD 恐怖表現安比德也喊讚

楊恩（Trae Young）在今日第四節的瘋狂表現，不僅幫助命懸一線的老鷹隊成功續命到第六戰，致勝的「Logo Shot」更引來隊友墨瑞（Dejounte Murray）和76人隊安比德（Joel Embiid ）的讚嘆，本人也喊話「千萬不要小看老鷹」。

由於墨瑞因前一戰頂撞裁判、第五戰被禁賽，老鷹第五戰作客綠衫軍開賽後就一路被壓著打。然而，楊恩在第四節球隊落後十分情況時開啟標分模式，連得14分、單節狂砍16分，更在比賽剩下3.8秒落後一分時，在布朗（Jaylen Brown）的面射進「Logo Shot」致勝三分彈，率老鷹驚險擊敗塞爾蒂克，系列賽追至2：3延長戰線，暫時逃過被淘汰的命運。

Trae Young scored 16 points in the 4th quarter Tuesday and now has 60 4th-quarter points this series.



Young's 60 4th-quarter points are most through the first 5 games of a playoff series since Kevin Durant in 2011. pic.twitter.com/uuvXoSEQvq — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 26, 2023

雖然打法與帶隊能力頗受質疑，但楊恩這系列賽表現非常出色，根據《ESPN Stats & Info》推特數據，楊恩在這五戰的第四節總共砍下60分，是2011年的杜蘭特（Kevin Durant）後最高，證明自己是新一代「季後賽第四節先生」。

楊恩的飆分表現也博取了其他球星眼球，雙槍搭檔墨瑞賽後就於推特上興奮地發文寫道，「一起回到亞特蘭大吧！我愛我的球隊，共同對抗所有質疑，亞特蘭大v.s.所有人！楊恩，你做到了！」就連曾被楊恩親手淘汰的安比德，也不禁在推特說：「這是場好球＃冷血的楊恩。」

LETS HEAD BACK TO ATLANTA !!!! I Love My Team. ALL FIGHT Against All Odds!!!! 😤 ATLANTA VS EVERYBODY!!!!!!! 💯 @TheTraeYoung BOIIIIIIIIIIIIII YOU BEEN THAT!!!!! 🤷🏽‍♂️ — Dejounte Murray (@DejounteMurray) April 26, 2023

This is some good hoops!!!#IceTrae — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) April 26, 2023

贏下第五戰後，老鷹將回到主場迎戰綠衫軍，試圖將系列賽帶往第七戰，楊恩賽後也再次霸氣發文，要外界別再看衰老鷹，「永遠不要低估不被看好的隊伍。」

Don’t ever count out the underdogs..

See you Game 6 in ATL🙏🏽🖤

WeMove! pic.twitter.com/Hh834VWuky — Trae Young (@TheTraeYoung) April 26, 2023

udn討論區