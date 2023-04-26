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NBA／楊恩季後賽第四節得分比肩KD 恐怖表現安比德也喊讚

聯合新聞網／ 綜合報導
楊恩投進最後1.8秒的致勝「logo shot」致勝球。 路透社
楊恩投進最後1.8秒的致勝「logo shot」致勝球。 路透社

楊恩（Trae Young）在今日第四節的瘋狂表現，不僅幫助命懸一線的老鷹隊成功續命到第六戰，致勝的「Logo Shot」更引來隊友墨瑞（Dejounte Murray）和76人隊安比德（Joel Embiid ）的讚嘆，本人也喊話「千萬不要小看老鷹」。

由於墨瑞因前一戰頂撞裁判、第五戰被禁賽，老鷹第五戰作客綠衫軍開賽後就一路被壓著打。然而，楊恩在第四節球隊落後十分情況時開啟標分模式，連得14分、單節狂砍16分，更在比賽剩下3.8秒落後一分時，在布朗（Jaylen Brown）的面射進「Logo Shot」致勝三分彈，率老鷹驚險擊敗塞爾蒂克，系列賽追至2：3延長戰線，暫時逃過被淘汰的命運。

雖然打法與帶隊能力頗受質疑，但楊恩這系列賽表現非常出色，根據《ESPN Stats & Info》推特數據，楊恩在這五戰的第四節總共砍下60分，是2011年的杜蘭特（Kevin Durant）後最高，證明自己是新一代「季後賽第四節先生」。

楊恩的飆分表現也博取了其他球星眼球，雙槍搭檔墨瑞賽後就於推特上興奮地發文寫道，「一起回到亞特蘭大吧！我愛我的球隊，共同對抗所有質疑，亞特蘭大v.s.所有人！楊恩，你做到了！」就連曾被楊恩親手淘汰的安比德，也不禁在推特說：「這是場好球＃冷血的楊恩。」

贏下第五戰後，老鷹將回到主場迎戰綠衫軍，試圖將系列賽帶往第七戰，楊恩賽後也再次霸氣發文，要外界別再看衰老鷹，「永遠不要低估不被看好的隊伍。」

老鷹 塞爾蒂克 楊恩 墨瑞 安比德

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