NBA／楊恩季後賽第四節得分比肩KD 恐怖表現安比德也喊讚

楊恩(Trae Young)在今日第四節的瘋狂表現,不僅幫助命懸一線的老鷹隊成功續命到第六戰,致勝的「Logo Shot」更引來隊友墨瑞(Dejounte Murray)和76人隊安比德(Joel Embiid )的讚嘆,本人也喊話「千萬不要小看老鷹」。

由於墨瑞因前一戰頂撞裁判、第五戰被禁賽,老鷹第五戰作客綠衫軍開賽後就一路被壓著打。然而,楊恩在第四節球隊落後十分情況時開啟標分模式,連得14分、單節狂砍16分,更在比賽剩下3.8秒落後一分時,在布朗(Jaylen Brown)的面射進「Logo Shot」致勝三分彈,率老鷹驚險擊敗塞爾蒂克,系列賽追至2:3延長戰線,暫時逃過被淘汰的命運。

Trae Young scored 16 points in the 4th quarter Tuesday and now has 60 4th-quarter points this series.



Young's 60 4th-quarter points are most through the first 5 games of a playoff series since Kevin Durant in 2011. pic.twitter.com/uuvXoSEQvq — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 26, 2023

雖然打法與帶隊能力頗受質疑,但楊恩這系列賽表現非常出色,根據《ESPN Stats & Info》推特數據,楊恩在這五戰的第四節總共砍下60分,是2011年的杜蘭特(Kevin Durant)後最高,證明自己是新一代「季後賽第四節先生」。

楊恩的飆分表現也博取了其他球星眼球,雙槍搭檔墨瑞賽後就於推特上興奮地發文寫道,「一起回到亞特蘭大吧!我愛我的球隊,共同對抗所有質疑,亞特蘭大v.s.所有人!楊恩,你做到了!」就連曾被楊恩親手淘汰的安比德,也不禁在推特說:「這是場好球#冷血的楊恩。」

LETS HEAD BACK TO ATLANTA !!!! I Love My Team. ALL FIGHT Against All Odds!!!! 😤 ATLANTA VS EVERYBODY!!!!!!! 💯 @TheTraeYoung BOIIIIIIIIIIIIII YOU BEEN THAT!!!!! 🤷🏽‍♂️ — Dejounte Murray (@DejounteMurray) April 26, 2023

This is some good hoops!!!#IceTrae — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) April 26, 2023

贏下第五戰後,老鷹將回到主場迎戰綠衫軍,試圖將系列賽帶往第七戰,楊恩賽後也再次霸氣發文,要外界別再看衰老鷹,「永遠不要低估不被看好的隊伍。」

Don’t ever count out the underdogs..

See you Game 6 in ATL🙏🏽🖤

WeMove! pic.twitter.com/Hh834VWuky — Trae Young (@TheTraeYoung) April 26, 2023

