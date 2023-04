NBA／安比德膝傷歸期未定 美媒曝：恐戴護具征戰第二輪

76人雖然在週日以4:0之姿橫掃籃網隊、晉級第二輪,球隊主將安比德(Joel Embiid)卻傳出因膝蓋傷勢,不確定是否能及時於第二輪回歸的壞消息。

安比德是在首輪第三戰第三節剩不到八分鐘時,防守強森(Cameron Johnson)的過程中發生碰撞並倒地。雖然他沒多久就自行起身試圖跑向前場,展現硬漢一面,卻明顯已無法正常行走,最後只能摸著右膝黯然退場,並接著缺席第四戰。

經過近日檢查後,安比德的傷勢確認為右膝外側副韌帶扭傷,但各家外媒對於他的歸期尚沒有統一說法,不過根據《CBS Sports》報導,部分球團人士對於安比德第二輪首戰能如期上陣仍十分樂觀。

不過即使能回到場上,安比德或許還是不能以最佳狀態迎接對手,《ESPN》記者薛爾本(Ramona Shelburne)昨日就在節目上說:「如果安比德可以在第二輪上場的話,他可能會在膝蓋穿上護具。」

不幸中的大幸是,76人在首輪四場便解決對手,再加上老鷹隊今日擊敗塞爾蒂克隊、將戰局帶入第66戰,讓76人與安比德在第二輪來臨前,還能多喘幾口氣。

