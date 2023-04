NBA／豪華快艇年年因傷沉船 喬治很沮喪：這不是我來的目的

自雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)加盟以來,快艇隊年年被視為冠軍熱門,卻也屢屢遭傷病拖累。本季,球隊再度因傷兵問題處於淘汰邊緣,首輪季後賽以1:3落後太陽,讓喬治忍不住坦承,自己非常沮喪。

這對攻守全能的前鋒於2019-20賽季合體,該季卻在兩人都健康的情況下,第二輪搞砸3:1領先、慘遭金塊隊淘汰。自此之後,雷納德與喬治便輪番成為傷兵,包含2021年雖打到西區冠軍賽,系列賽後期卻因雷納德傷退而不敵太陽隊,上季因此整季報銷,最終被拒於季後賽之外。雖然於本季迎來康復的雷納德,喬治卻在例行賽尾聲受傷,而雷納德也在首輪第二戰後又因膝蓋傷勢連續缺席3戰,讓快艇目前以1:3落後太陽陷入絕境。

對於這樣的不順遂,喬治於《ESPN》採訪時,誠實地說:「這超級令人失落,我們為了球隊、為了重拾競爭力投入了很多,卻每年都被傷病摧毀,這是很大的挫折。」但他也表示,不會因此被打倒,「這不是我跟雷納德來的原因,我們明顯想為快艇做一些特別的事。但我相信事出必有因,只需要把握每個眼前的事情就好,我很樂觀,屬於我們的時刻會到的。」

有不少人都將快艇戰績不如預期的原因,指向雷納德頻頻缺戰,但喬治也出言袒護,「他心裡肯定很難受,大家不明白,雷納德是一位任勞任怨、很願意上場的球員。事實上,他在第一場比賽就受傷了,並嘗試帶傷在第二場上陣,人們卻覺得他只是不想打球而已。」

快艇目前正在和太陽進行首輪第五場賽事,他們必須拚盡全力,才能避免自己成為第二支離開季後賽的球隊。

Paul George on Russell Westbrook:



“I'm definitely vouching for him to come back. I just think he brings so much to his team… I just think he's the leader that we need at the point guard position going forward and would love to have him back.”pic.twitter.com/Ai7e0oAiNM