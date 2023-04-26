NBA／豪華快艇年年因傷沉船 喬治很沮喪：這不是我來的目的

自雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）加盟以來，快艇隊年年被視為冠軍熱門，卻也屢屢遭傷病拖累。本季，球隊再度因傷兵問題處於淘汰邊緣，首輪季後賽以1：3落後太陽，讓喬治忍不住坦承，自己非常沮喪。

這對攻守全能的前鋒於2019-20賽季合體，該季卻在兩人都健康的情況下，第二輪搞砸3：1領先、慘遭金塊隊淘汰。自此之後，雷納德與喬治便輪番成為傷兵，包含2021年雖打到西區冠軍賽，系列賽後期卻因雷納德傷退而不敵太陽隊，上季因此整季報銷，最終被拒於季後賽之外。雖然於本季迎來康復的雷納德，喬治卻在例行賽尾聲受傷，而雷納德也在首輪第二戰後又因膝蓋傷勢連續缺席3戰，讓快艇目前以1：3落後太陽陷入絕境。

對於這樣的不順遂，喬治於《ESPN》採訪時，誠實地說：「這超級令人失落，我們為了球隊、為了重拾競爭力投入了很多，卻每年都被傷病摧毀，這是很大的挫折。」但他也表示，不會因此被打倒，「這不是我跟雷納德來的原因，我們明顯想為快艇做一些特別的事。但我相信事出必有因，只需要把握每個眼前的事情就好，我很樂觀，屬於我們的時刻會到的。」

有不少人都將快艇戰績不如預期的原因，指向雷納德頻頻缺戰，但喬治也出言袒護，「他心裡肯定很難受，大家不明白，雷納德是一位任勞任怨、很願意上場的球員。事實上，他在第一場比賽就受傷了，並嘗試帶傷在第二場上陣，人們卻覺得他只是不想打球而已。」

快艇目前正在和太陽進行首輪第五場賽事，他們必須拚盡全力，才能避免自己成為第二支離開季後賽的球隊。

Paul George on Russell Westbrook:



“I'm definitely vouching for him to come back. I just think he brings so much to his team… I just think he's the leader that we need at the point guard position going forward and would love to have him back.”pic.twitter.com/Ai7e0oAiNM — Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 25, 2023

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