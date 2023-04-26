快訊

NBA／最後1.8秒飆致勝外線！楊恩連拿14分率老鷹起死回生

恐怖畫面曝光！印度官員執意「走錯方向」 下秒慘遭螺旋槳爆頭慘死

MLB／鉤骨骨折休4到6周 張育成吐露心聲：不幸的事發生了…

NBA／最後1.8秒飆致勝外線！楊恩連拿14分率老鷹起死回生

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
包辦全隊最後14分，包括最後1.8秒的致勝「logo shot」，硬是逆轉塞爾蒂克逼出第六戰。 法新社
包辦全隊最後14分，包括最後1.8秒的致勝「logo shot」，硬是逆轉塞爾蒂克逼出第六戰。 法新社

塞爾蒂克帶著10分領先進入決勝節，眼看能在主場「關門」成功，老鷹卻靠楊恩（Trae Young）隻手遮天續命，他一人包辦全隊最後14分，包括最後1.8秒的致勝「logo shot」，硬是率隊以119：117逆轉，系列賽追到2比3，讓戰局延長到第6戰。

戴著黑色面具迎接季後賽的塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）前一戰轟下31分助隊「聽牌」，今天回到主場繼續飆分，助隊取得半場66：58領先，三節打完差距再擴大到92：82。

第四節老鷹完全看楊恩發揮，他最後兩分多鐘在不到40秒內的連兩波攻勢都飆進三分球，助隊打出15：2猛攻，比數扳平成111：111；塞爾蒂克2分18秒靠威廉斯（Robert Williams III）搶下進攻籃板補進超前球，但楊恩1分39秒上罰球線助隊再1分超前。

25.6秒威廉斯再扮演關鍵角色，他在球隊跳球後快攻灌籃助隊115：114分先，但15.8秒史馬特（Marcus Smart）犯規讓楊恩再上罰球線，他2罰把握後，塞爾蒂克懷特（Derrick White）2罰也破網，最後7.3秒老鷹握有最後一擊。

老鷹球仍交到楊恩手上，他運球後直接在弧頂三分線後一大步出手，致勝球在1.8秒破網，加上塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）絕殺機會失守，讓老鷹戲劇逆轉帶走勝利。

楊恩今天轟下全場最高38分，包括13投5中的三分球，隊友柯林斯（John Collins）贊助22分；塞爾蒂克以布朗35分最佳，泰托姆雖有19分但22投僅8中。

延伸閱讀

NBA／老鷹避免落3連敗困境 楊恩：率隊贏球責任在我

NBA／斷雙J連線首輪15連勝 墨瑞：與楊恩合作最棒一戰

NBA／擺脫前兩戰低迷手感 楊恩聯手墨瑞險勝綠衫軍

NBA／讚布克是球隊恆溫器 威廉斯：杜蘭特則是最貴誘餌

相關新聞

NBA／最後1.8秒飆致勝外線！楊恩連拿14分率老鷹起死回生

塞爾蒂克帶著10分領先進入決勝節，眼看能在主場「關門」成功，老鷹卻靠楊恩（Trae Young）隻手遮天續命，他一人包辦...

NBA／差2票全票通過 班切羅奪新人王成魔術第3人

從去年成為美國職籃NBA選秀狀元起，奧蘭多魔術的班凱羅就一直是年度最佳新秀的大熱門，今天他毫無意外地以壓倒性的優勢獲獎

NBA／安戴托昆波仍受背傷所困 賽後接受靜脈注射

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨日復出拿下大三元，但公鹿隊仍以114：119不敵熱火隊，季後賽首輪系列賽陷入1：3落後，據消息指出，安戴托昆波昨日賽後接受靜脈注射治療。

NBA／打破手骨顛倒勇？福克斯G5打算上場

前一戰左手食指骨折，國王頭號得分手福克斯（De'Aaron Fox）卻不打算台灣時間明天早上登場的第5戰休息，他今天仍參...

NBA／主場球迷高呼MVP 巴特勒力挺兄弟：安比德才是

巴特勒（Jimmy Butler）上演不可思議的56分瘋狂之夜，帶領熱火3比1聽牌，邁阿密主場響起了滿滿地「MVP呼聲」。 不過對於這樣的「MVP呼聲」，巴特勒反而是提到了自己的好兄弟安比德（J

2023東區季後賽賽程與比分表 老鷹楊恩準絕殺三分逼出第6戰

東區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網、老鷹、熱火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦