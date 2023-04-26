NBA／打破手骨顛倒勇？福克斯G5打算上場
前一戰左手食指骨折，國王頭號得分手福克斯（De'Aaron Fox）卻不打算台灣時間明天早上登場的第5戰休息，他今天仍參與球隊訓練，且表示預計第5戰仍會上陣。
生涯第一次打季後賽的福克斯，場均繳出31.5分、6.0籃板和7.0助攻，是國王前2戰都守下主場勝利的關鍵球員，但第4戰成傷兵讓系列賽投入變數。
「沒有如果，而且或可是，我就是會打。」前一正轟下全場最高38分的福克斯說。
福克斯今天傷處是用夾板固定來參與訓練，他表示只要確認還能投籃就沒太大問題，「隨著我們前進，疼痛就會消失，我感覺我仍然可以正常投籃，我相信我會很好。」
福克斯還補充，他運球、傳球都沒問題，最大的難處仍是要帶著痛楚打球，且要能進球，不過在經過一天後，他的手指已經消腫，疼痛感也能控制，讓他抱持樂觀態度。
「不管怎麼說，我很好。」福克斯強調，賽季進行到現在，所有人都有些身體狀況，當然可能不到像自己骨折如此嚴重，但多少都有些傷勢，並不擔心自己狀況。
國王教頭布朗（Mike Brown）表示，福克斯明天能否出賽將是大家一起的決定，包括自己、球隊醫療團隊和隊醫都必須同意，「不是只有他決定，也不只是我，我們必須意見一致。」不過他也提到，福克斯同目前狀態已經從「懷疑能上場」到「疑似能上場」。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言