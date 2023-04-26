NBA／打破手骨顛倒勇？福克斯G5打算上場

前一戰左手食指骨折，國王頭號得分手福克斯（De'Aaron Fox）卻不打算台灣時間明天早上登場的第5戰休息，他今天仍參與球隊訓練，且表示預計第5戰仍會上陣。

生涯第一次打季後賽的福克斯，場均繳出31.5分、6.0籃板和7.0助攻，是國王前2戰都守下主場勝利的關鍵球員，但第4戰成傷兵讓系列賽投入變數。

「沒有如果，而且或可是，我就是會打。」前一正轟下全場最高38分的福克斯說。

福克斯今天傷處是用夾板固定來參與訓練，他表示只要確認還能投籃就沒太大問題，「隨著我們前進，疼痛就會消失，我感覺我仍然可以正常投籃，我相信我會很好。」

福克斯還補充，他運球、傳球都沒問題，最大的難處仍是要帶著痛楚打球，且要能進球，不過在經過一天後，他的手指已經消腫，疼痛感也能控制，讓他抱持樂觀態度。

「不管怎麼說，我很好。」福克斯強調，賽季進行到現在，所有人都有些身體狀況，當然可能不到像自己骨折如此嚴重，但多少都有些傷勢，並不擔心自己狀況。

國王教頭布朗（Mike Brown）表示，福克斯明天能否出賽將是大家一起的決定，包括自己、球隊醫療團隊和隊醫都必須同意，「不是只有他決定，也不只是我，我們必須意見一致。」不過他也提到，福克斯同目前狀態已經從「懷疑能上場」到「疑似能上場」。

udn討論區