快訊

NBA／最後1.8秒飆致勝外線！楊恩連拿14分率老鷹起死回生

恐怖畫面曝光！印度官員執意「走錯方向」 下秒慘遭螺旋槳爆頭慘死

MLB／鉤骨骨折休4到6周 張育成吐露心聲：不幸的事發生了…

NBA／打破手骨顛倒勇？福克斯G5打算上場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
前一戰左手食指骨折，國王頭號得分手福克斯第五戰還是決定要帶傷上陣。 路透社
前一戰左手食指骨折，國王頭號得分手福克斯第五戰還是決定要帶傷上陣。 路透社

前一戰左手食指骨折，國王頭號得分手福克斯（De'Aaron Fox）卻不打算台灣時間明天早上登場的第5戰休息，他今天仍參與球隊訓練，且表示預計第5戰仍會上陣。

生涯第一次打季後賽的福克斯，場均繳出31.5分、6.0籃板和7.0助攻，是國王前2戰都守下主場勝利的關鍵球員，但第4戰成傷兵讓系列賽投入變數。

「沒有如果，而且或可是，我就是會打。」前一正轟下全場最高38分的福克斯說。

福克斯今天傷處是用夾板固定來參與訓練，他表示只要確認還能投籃就沒太大問題，「隨著我們前進，疼痛就會消失，我感覺我仍然可以正常投籃，我相信我會很好。」

福克斯還補充，他運球、傳球都沒問題，最大的難處仍是要帶著痛楚打球，且要能進球，不過在經過一天後，他的手指已經消腫，疼痛感也能控制，讓他抱持樂觀態度。

「不管怎麼說，我很好。」福克斯強調，賽季進行到現在，所有人都有些身體狀況，當然可能不到像自己骨折如此嚴重，但多少都有些傷勢，並不擔心自己狀況。

國王教頭布朗（Mike Brown）表示，福克斯明天能否出賽將是大家一起的決定，包括自己、球隊醫療團隊和隊醫都必須同意，「不是只有他決定，也不只是我，我們必須意見一致。」不過他也提到，福克斯同目前狀態已經從「懷疑能上場」到「疑似能上場」。

延伸閱讀

NBA／差2票全票通過 班切羅奪新人王成魔術第3人

NBA／聯盟最老雙20締造者 詹姆斯：這就是我

NBA／不老怪物傳說！ 38歲詹姆斯生涯首度演出雙20

NBA／國王福克斯左手食指骨折 關鍵第5戰出賽成疑

相關新聞

NBA／最後1.8秒飆致勝外線！楊恩連拿14分率老鷹起死回生

塞爾蒂克帶著10分領先進入決勝節，眼看能在主場「關門」成功，老鷹卻靠楊恩（Trae Young）隻手遮天續命，他一人包辦...

NBA／差2票全票通過 班切羅奪新人王成魔術第3人

從去年成為美國職籃NBA選秀狀元起，奧蘭多魔術的班凱羅就一直是年度最佳新秀的大熱門，今天他毫無意外地以壓倒性的優勢獲獎

NBA／安戴托昆波仍受背傷所困 賽後接受靜脈注射

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨日復出拿下大三元，但公鹿隊仍以114：119不敵熱火隊，季後賽首輪系列賽陷入1：3落後，據消息指出，安戴托昆波昨日賽後接受靜脈注射治療。

NBA／打破手骨顛倒勇？福克斯G5打算上場

前一戰左手食指骨折，國王頭號得分手福克斯（De'Aaron Fox）卻不打算台灣時間明天早上登場的第5戰休息，他今天仍參...

NBA／主場球迷高呼MVP 巴特勒力挺兄弟：安比德才是

巴特勒（Jimmy Butler）上演不可思議的56分瘋狂之夜，帶領熱火3比1聽牌，邁阿密主場響起了滿滿地「MVP呼聲」。 不過對於這樣的「MVP呼聲」，巴特勒反而是提到了自己的好兄弟安比德（J

2023東區季後賽賽程與比分表 老鷹楊恩準絕殺三分逼出第6戰

東區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網、老鷹、熱火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦