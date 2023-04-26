NBA／安戴托昆波仍受背傷所困 賽後接受靜脈注射

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨日復出拿下大三元，但公鹿隊仍以114：119不敵熱火隊，季後賽首輪系列賽陷入1：3落後，據消息指出，安戴托昆波昨日賽後接受靜脈注射治療。

安戴托昆波先前在系列賽首戰因背傷提前退場，接著連續缺席2場比賽。安戴托昆波昨日復出上場38分鐘，拿到26分13助攻10籃板，賽後未接受媒體採訪。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，「他仍然在處理背部傷勢，他賽後非常疲勞，需要接受靜脈注射治療，這是為何他無法參加記者會的原因。」

公鹿下一戰將回到密爾瓦基，季後賽史上只有13隊（4.8%）能從1：3落後逆轉晉級。

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