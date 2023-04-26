快訊

NBA／最後1.8秒飆致勝外線！楊恩連拿14分率老鷹起死回生

恐怖畫面曝光！印度官員執意「走錯方向」 下秒慘遭螺旋槳爆頭慘死

MLB／鉤骨骨折休4到6周 張育成吐露心聲：不幸的事發生了…

NBA／安戴托昆波仍受背傷所困 賽後接受靜脈注射

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波。 美聯社
安戴托昆波。 美聯社

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨日復出拿下大三元，但公鹿隊仍以114：119不敵熱火隊，季後賽首輪系列賽陷入1：3落後，據消息指出，安戴托昆波昨日賽後接受靜脈注射治療。

安戴托昆波先前在系列賽首戰因背傷提前退場，接著連續缺席2場比賽。安戴托昆波昨日復出上場38分鐘，拿到26分13助攻10籃板，賽後未接受媒體採訪。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，「他仍然在處理背部傷勢，他賽後非常疲勞，需要接受靜脈注射治療，這是為何他無法參加記者會的原因。」

公鹿下一戰將回到密爾瓦基，季後賽史上只有13隊（4.8%）能從1：3落後逆轉晉級。

Giannis Antetokounmpo

相關新聞

NBA／差2票全票通過 班切羅奪新人王成魔術第3人

從去年成為美國職籃NBA選秀狀元起，奧蘭多魔術的班凱羅就一直是年度最佳新秀的大熱門，今天他毫無意外地以壓倒性的優勢獲獎

NBA／安戴托昆波仍受背傷所困 賽後接受靜脈注射

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨日復出拿下大三元，但公鹿隊仍以114：119不敵熱火隊，季後賽首輪系列賽陷入1：3落後，據消息指出，安戴托昆波昨日賽後接受靜脈注射治療。

NBA／打破手骨顛倒勇？福克斯G5打算上場

前一戰左手食指骨折，國王頭號得分手福克斯（De'Aaron Fox）卻不打算台灣時間明天早上登場的第5戰休息，他今天仍參...

NBA／主場球迷高呼MVP 巴特勒力挺兄弟：安比德才是

巴特勒（Jimmy Butler）上演不可思議的56分瘋狂之夜，帶領熱火3比1聽牌，邁阿密主場響起了滿滿地「MVP呼聲」。 不過對於這樣的「MVP呼聲」，巴特勒反而是提到了自己的好兄弟安比德（J

2023東區季後賽賽程與比分表 楊恩G5準絕殺三分老鷹起死回生

東區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網、老鷹、熱火。

NBA／38歲仍霸氣豪取雙20 詹姆斯：試圖貢獻自己力量

洛杉磯湖人今天擊敗曼菲斯灰熊，系列賽取得3比1聽牌優勢。其中38歲的詹姆斯（LeBron James）繳出22分、20籃板，成為湖人隊史相隔19年後，再度繳出得分、籃板「雙20」的球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦