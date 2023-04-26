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NBA／差2票全票通過 班切羅奪新人王成魔術第3人

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
班切羅是魔術隊史第3位拿下年度最佳新秀的球員。 路透社
班切羅是魔術隊史第3位拿下年度最佳新秀的球員。 路透社

從去年成為美國職籃NBA選秀狀元起，奧蘭多魔術的班切羅就一直是年度最佳新秀的大熱門，今天他毫無意外地以壓倒性的優勢獲獎。

班切羅（Paolo Banchero）這位前鋒，平均每場比賽可獲20分，這是NBA本季所有菜鳥中最好的表現，他也幫助魔術從上季的22勝進步到本季的34勝。

來自杜克大學（Duke University）的班凱羅，例行賽有15場比賽得分達到25分，有40場至少拿下20分，都是本季所有菜鳥中最多的。班凱羅4次獲選單月最佳新秀，每次獲選都讓他年度最佳新秀的地位更為穩固。

班切羅是魔術隊史第3位拿下年度最佳新秀的球員，前兩人分別是1993年的歐尼爾（ShaquilleO'Neal）和2001年的米勒（Mike Miller）。

班切羅在獲獎時，回憶米勒和他在選秀日的對話。班凱羅表示，米勒看著他，問他是否會成為年度最佳新人，他自信的回答：「是的。」

班切羅說：「這只是我一直以來的一個目標，從我被選上的那一刻起，我就一直瞄準這個目標，而我很高興我真的能獲獎。」

班切羅在100張第1名選票中，獲得98票的肯定。奧克拉荷馬雷霆的威廉斯（Jalen Williams）在票選中位居第2，猶他爵士的凱斯勒（Walker Kessler）拿下兩張第1名選票，排名第3。

班切羅是繼2016年的唐斯（Karl-Anthony Towns）後，在成為選秀狀元的那年，就拿下年度最佳新秀獎的球員；西蒙斯（Ben Simmons）則是在成為選秀狀元後，在進NBA的第2個球季才拿下這個獎。

班切羅說：「我希望下個球季，我的三分球能更加穩定、更加致命。今年我的投籃有一段時間很出色，我只需要保持穩定。我想在我的第2個球季延長那樣的時間，然後盡可能保持最佳狀態。我覺得我今年的狀況很好，只想更上一層樓。為了往我想達到的目標前進，一切都必須提高一個檔次。我很期待自己能夠做到。」

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