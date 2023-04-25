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NBA／主場球迷高呼MVP 巴特勒力挺兄弟：安比德才是

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒(左)和安比德曾短戰並肩作戰，兩人一直維持好交情。 美聯社
巴特勒(左)和安比德曾短戰並肩作戰，兩人一直維持好交情。 美聯社

巴特勒（Jimmy Butler）上演不可思議的56分瘋狂之夜，帶領公鹿3比1聽牌，邁阿密主場響起了滿滿地「MVP呼聲」。

不過對於這樣的「MVP呼聲」，巴特勒反而是提到了自己的好兄弟安比德（Joel Embiid）。「我不知道什麼MVP。如果要說實話，我認為MVP就是安比德。」巴特勒說。

這番話也突顯了兩人的好交情。兩人曾經在2018-19年賽季並肩作戰，率領76人一路殺到東區第二輪，並且和暴龍血戰7場，才被雷納德（Kawhi Leonard）一記石破天驚的絕殺三分球淘汰出局。

礙於當時的陣容配置和空間上限，76人管理階層最終沒有選擇繼續留下巴特勒，改以先簽後換的方式將他送到熱火。這個決定至今仍讓不少費城球迷耿耿於懷。甚至連安比德都對兩人只合作短短不到一個賽季感到遺憾。

如今又聽到巴特勒隔空力挺自己的MVP之路，恐怕安比德心裡也是五味雜陳。

巴特勒在對公鹿的首輪系列賽前4戰，平均可以攻下36.5分5.5籃板5助攻1.8抄截，投籃命中率高達62.8%，每場投進2.3記三分球，三分球命中也達到52.9%的高水準，顯現其完美狀態。

熱火曾經在1998-99年縮水賽季以東區龍頭之姿遭到尼克上演史上第2次「老八傳奇」，當時季後賽首輪還是5戰3勝制。如今，熱火反而有機會成為史上第6支上演「老八傳奇」的球隊。

若真是如此，熱火將會是歷史上唯一一隊同時擁有「老八傳奇」和「被老八傳奇」頭銜的球隊。

「我們的目標仍然是贏得總冠軍。我不在乎別人怎麼看我們這支球隊，也不在乎他們講了什麼。很多人都把我們再次贏得總冠軍這件事情排除在外，我就是要證明給他們看。」巴特勒霸氣說道。

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